Que no ande de “perdonavidas”: Xóchitl

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de llegar al extremo de pedir que demuelan su casa, Xóchitl Gálvez pidió al Mandatario que no ande de “perdonavidas” y nuevamente retó a Morena a que se atreva a demolerla.

“Que no ande de ‘perdonavidas’. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, de verdad, se los vuelvo a decir. Tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo”, insistió.

“Así como el Presidente me cerró la puerta y me abrieron sus corazones, ahora el Presidente ordena que me demuelan mi casa y cuando se da cuenta de la reacción de la gente se va para atrás, porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua [Daniel Ortega]”, apuntó.

Ante los perredistas, la senadora blanquiazul dijo que coincide con la agenda social del partido del sol azteca, “la verdadera izquierda”, y aseguró que no está descartada la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se incorpore a la alianza opositora.