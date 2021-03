¿Qué no pueden con un dron tirar una bomba?, cuestiona AMLO para explicar seguridad en azotea de PN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pasado lunes, en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, militares se ubicaron en la azotea de Palacio Nacional con aparatos para evitar drones, pues señaló que si hay manifestantes que tenían intención de incendiar la Puerta Central de Palacio Nacional podrían haber puesto un dron para tirar una bomba dentro del recinto histórico.

En conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal reiteró que se busca el desprestigió para el país.

"Se situó un militar con aparato para evitar drones, ¿por qué lo de los drones? Porque no se sabe. Si incendian, si son capaces de eso los que están detrás, ¿qué no pueden con un dron tirar una bomba? Si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país", dijo.

"Deberán explicar sobre uso de extintores y lacrimógeno en marcha"

A pesar de asegurar que lo que prevaleció fue el uso de extintores para apagar el fuego, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le corresponde al gobierno de la Ciudad de México aclarar si se usó gas lacrimógeno durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que la Brigada Marabunta -la cual habitualmente participa en marchas y protestas para brindar seguridad-, la cual acusó que las policías capitalinas no cumplían con el protocolo, no frenó a los que aventaban gasolina contra los elementos de seguridad.

"Le corresponde al gobierno de la Ciudad aclarar. Lo que me consta es lo que dije ayer lo que un señor de esta brigada (Marabunta) empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de los policías y era realmente surrealista, porque el señor está diciendo no se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres policías y están los provocadores incendiando y él no ve eso", dijo el mandatario.

"De todas maneras que el gobierno de la Ciudad aclare todo, que se investigue, no se tiene porque ocultar nada, absolutamente nada, pero es evidente, el señor estaba, al que estaba tirando la gasolina, no en el mismo momento pero en el mismo sitio, estaba a 20 metros... Entonces declara que se están violando los protocolos, como veo en las redes de estos colectivos de mujeres que dicen ya los policía se llevaron a la niña, la van a violar, ahí están las redes, ¿qué es eso?, muy mala fe, mentir", aseveró.