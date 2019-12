"Que no tarden en reparar el mercado", exigen locatarios de La Merced

A unas horas de que un incendio provocó la muerte de dos personas y consumió 640 locales de la nave mayor del mercado de La Merced de la Ciudad de México, locatarios exigieron a las autoridades capitalinas que no tarden hasta siete años en rehabilitar la zona, tal como ha ocurrido con la parte de este centro de abastecimiento que en el 2013 también se quemó y a la fecha una parte sigue en obra.

"Siete años y vuelve a pasar lo mismo, es porque no tomaron las precauciones; perdimos todo, ahora queda esperar", comentó Leticia, quien limpiaba los restos de su negocio de salchichonería.

"¿Cómo que qué sigue? Pues a llorar, la vez pasada nos ayudaron, pero no sabemos qué pase ahora. Se tardaron siete años en reparar el otro lado, ¿ahora cuánto se van a tardar en reparar éste?", dijo Alejandro Martínez, comerciante de dulces, chocolates y cacahuates, mientras fumaba entre el humo que prevalecía aún en la zona siniestrada.

Por ello, ayer miércoles él, junto con más comerciantes afectados, decidió iniciar por su cuenta los trabajos de remoción de escombros. Para eso, prefirieron hacer a un lado los "trámites", como ellos refirieron, con el Gobierno capitalino y tomaron todo lo que tenían a su alcance, desde palas y picos, hasta cubetas y carritos de basura, para intervenir los 500 metros cuadrados afectados.

Esto enardeció el clima pues, al igual que en la madrugada cuando los locatarios querían ingresar a la zona para rescatar su mercancía mientras los bomberos apagaban el fuego, por la mañana obstaculizaron los trabajos de peritos de la procuraduría capitalina para recabar el material que servirá para la investigación y determinar qué ocurrió.

"A mí no me preguntes ni m..., lo único que quiero es limpiar esto", contestó sumamente enojado uno de los comerciantes, otros de sus compañeros lo secundaron para que "entre todos levantemos y lo demás es puro trámite, lo único que queremos es generar".

En la zona escurrían chorros de agua de algunos locales, producto de los trabajos de mitigación por parte del cuerpo de bomberos, que acabó después de la 1:00 horas del 25 de diciembre. Al caminar por algunos de los extremos del área siniestrada el calor aún se sentía y olía a madera quemada.

Mientras los policías resguardaban la zona, cientos de manos se sumaron para agarrar escobas y retirar restos; también se hacían cadenas humanas que arrastraban cubetas con lodo, mientras otros intentaban destapar las coladeras. A los peritos finalmente les concedieron una hora para realizar su trabajo.

Molestia con ambulantes. Locatarios se quejaron de que la presencia del comercio informal en los alrededores del mercado obstruyó el paso de los servicios de emergencia y pidieron atender esta situación.

Comerciantes enlistaron una serie de causas que, según ellos, pudieron contribuir al siniestro. Hubo quienes afirmaron que había personas fumando cerca de los lugares donde se vendía papel. El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, señaló que no han hallado restos de pirotecnia.