"Que no torpedee la alianza", responde Rubén Moreira a Santiago Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro llamó al Presidente de la Cámara baja a ser prudente y dejar de "torpedear" a la alianza Va por México.

Lo anterior, luego de que este fin de semana, el panista advirtió que si el PRI vota a favor de la reforma electoral, no habrá alianza con el tricolor en las elecciones del 2023 (Estado de México y Coahuila) y 2024.

"Si ganamos el Estado de México, que es posible, reforzamos a la alianza Va por México y la alianza puede ponerse en disposición del 2024 y eso lo sabe 'Alito' el político, Alejandro Moreno el político, si él cede el martes, él sabe que eso se acaba, y se acaba porque se acaba, ese es el compromiso", señaló el diputado del PAN.

Al respecto, Rubén Moreira pidió respeto a las decisiones de su bancada.

"Le respondería que fuera prudente. Que nosotros tomamos nuestras decisiones según nuestra convicción, y que no creemos haber fallado en ninguna. Estuvimos en contra de la reforma electoral, de la reforma eléctrica y lo hicimos por convicción.

"Hoy estaremos en contra de la reforma electoral de la misma manera. Y si aprobamos la extensión de la posibilidad de que el Ejército participe en tareas de seguridad, es porque estamos convencidos de que es necesario, y si no, vea usted el desastroso fin de semana que hubo con tanta pérdida de vidas", declaró.

El tricolor exigió no hacer afirmaciones a la ligera, y en su lugar, trabajar juntos para resolver los grandes problemas del país".

"Le pediría prudencia, mesura y que no torpedee la Alianza con esas afirmaciones tan ligeras. Yo creo que si Acción Nacional quiere construir la posibilidad de una Alianza futura, sus principales actores tienen que tener respeto sobre las figuras de nuestro partido, primero.

"Segundo, sobre nuestras decisiones. Tercero, tienen que hacer una aproximación para que los grandes problemas nacionales se puedan resolver por tres partidos. Y las posiciones del presidente de la Mesa no ayudan para esto", concluyó.