"Que nunca supo de sobornos a Lozoya", el mensaje que Peña Nieto envió a AMLO: Loret

Carlos Salinas de Gortari y Emilio Lozoya Austin fueron quienes llevaron la relación con Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México (AHMSA), habría sido el mensaje que envió Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador por medio de un "mensajero común", dice Carlos Loret de Mola en un texto publicado en El Universal y otros medios.

Según el periodista, Peña envió el mensaje de que, si es citado, irá a declarar. Que se encuentra en España.

El diario Reforma dice esta mañana que el expresidente de México ha estado gran parte del tiempo en España, y que "prepara un libro" aunque, como es sabido, Peña Nieto es considerado básicamente un analfabeta.

"Que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras. Que él nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que, si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal. Que la relación de Peña Nieto con Odebrecht y sus dueños siempre se dio a través de Lozoya. Que él lo presentó con ellos porque eran sus amigos, y que quien los promovió para hacer negocios en el sexenio fue el propio Lozoya", habría dicho Peña al Presidente de México a través de esa persona de confianza.

Carlos Loret agrega, sobre ese supuesto mensaje: "Que su campaña presidencial no necesitaba recursos del extranjero, que tenía suficiente con los apoyos de empresarios mexicanos y sobre todo, de la veintena de gobernadores priistas que en ese momento estaban en funciones. Que en el tema de la empresa Agronitrogenados, él ni amigo era de Alonso Ancira, que esa operación fue fruto de la relación de Lozoya con el expresidente Carlos Salinas de Gortari".

Y que, concluye Loret el mensaje, "en la Reforma Energética, él como Presidente nunca pidió a su director general de Petróleos Mexicanos que se reuniera con ningún legislador para convencerlo de nada porque esos votos los cabildeaban sus secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong".

Ayer, Andrés Manuel López Obrador dijo que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa "deben declarar" por las acusaciones de corrupción hechas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su conferencia de prensa, aseguró que también deben comparecer el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y otros señalados por Lozoya Austin, como diputados y senadores.

"Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el Diputado al que hacen mención, los senadores. Todos los mencionados. Bueno, el que estaba de Secretario de Hacienda, Videgaray. Todos tienen que declarar y eso es por procedimiento", afirmó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, aclaró que "de ahí a que sean responsables, es otro asunto porque él acusa, dice que tiene pruebas. Tiene que probar, demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito. No sé. Eso corresponde a la Fiscalía".

"Yo respeto la decisión de la Fiscalía y ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes. Lo he externado y lo dije desde la campaña y en el discurso de posesión hablé también sobre el tema. He dicho que en el caso de que los expresidentes sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos y que se tiene que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y que la gente decida porque no fue un sexenio nada más; es un periodo de saqueo, de destrucción del país", dijo el Jefe del Estado mexicano.

Asimismo, recordó que para eso tendría que recurrirse a una consulta, sin embargo, reiteró su idea de "que habría que pensar hacia delante en lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción porque es el principal problema de México".

"Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas, que es una institución autónoma, independiente. Ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del Presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces yo respeto la decisión que tome el Fiscal Alejandro Gertz Manero", indicó el mandatario.

Además, consideró "conveniente que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes".

"En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior", precisó el Presidente.

El izquierdista dijo que, el martes pasado, el Fiscal Alejandro Gertz Manejo dio a conocer que se involucra a dos expresidentes, "según entendí, en posibles actos de corrupción. También a servidores públicos, a legisladores, un Diputado, cinco o seis senadores. Entonces qué sigue. Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue sólo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal. Yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento".

"Tiene que haber testigos. Se habla de un video. Yo quisiera verlo como todos los mexicanos", añadió. "Ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda. Yo diría, todo. Entonces van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Entonces vamos a esperar el resultado y que la Fiscalía vaya informando".

"Los único que no escuché, a lo mejor si está en la denuncia, pero no se dio a conocer ayer, fue lo de la planta de fertilizantes porque ahí todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares y eso no se puede omitir y el que era director de Pemex era el señor Lozoya cuando compraron es planta y hay denuncias sobre este asunto. Pero es posible que el Fiscal no tratara todo. Deben haber muchas cosas más. Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de la denuncia", señaló.