¿Qué pasará con la fortuna de "El Chapo"?

El gobierno de Estados Unidos exige la "restitución" de más 12 mil 600 millones de dólares que, afirma, obtuvo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", por el tráfico de drogas.

Sus abogados defensores en Estados Unidos afirman que no existe un sólo centavo que se haya podido comprobar y su defensor en México dice que la fortuna pertenece, en todo caso, al Estado mexicano.

En la audiencia de la mañana de este miércoles en la que el juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, dictó una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión para "El Chapo", le ordenó también pagar los 12 mil 600 millones de dólares.

La cifra fue calculada con base en la noción de que el líder del Cártel de Sinaloa traficó un total de 528 mil 276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana.

Sin embargo, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del capo mexicano, ha afirmado que en realidad el cálculo "es mayormente un ejercicio académico, debido a que el gobierno de Estados Unidos nunca ha ubicado ni identificado un centavo de estos millones de dólares en ganancias que presuntamente generó el señor Guzmán".

Por su parte, José Luis González Meza, abogado de "El Chapo" en México, señaló esta mañana que el dinero que el gobierno de Estados Unidos afirma que su cliente obtuvo con el tráfico de drogas "se generó en México. Esa fortuna se generó en México... El dinero no pertenece al gobierno de Estados Unidos, pertenece al gobierno de México".

Las autoridades estadounidenses no han dicho cómo pretenden lograr que el acusado entregue el supuesto dinero.