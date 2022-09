¿Qué pasará si se elimina el Horario de Verano en 2023?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Ayer lunes, los integrantes de la Comisión de Energía aprobaron por mayoría de 27 votos la derogación del Horario de Verano en México.

Con ello, dicho huso horario, que se utilizó de manera continua en el país durante 26 años, no volverá a usarse.

El dictamen, que se someterá a votación del pleno este miércoles, recibió también un voto en contra y 11 abstenciones por parte de los diputados del PAN y PRI, por lo que se perfila que se elimine de México.

El horario de verano inició en 1996 en México, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por medio del "Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos".

Sin embargo, en caso de que se elimine el Horario de Verano en 2022 estas son algunas de las consecuencias.

---Horario de Verano en la frontera

El dictamen contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano para no afectar el intercambio comercial.

En la franja fronteriza con los Estados Unidos de América el horario de verano da inicio el segundo domingo de marzo a las 02:00, lo que ocurre previo al resto del país.

Estos municipios son:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Playa Rosarito

Tecate

Juárez

Ojinaga

Ascensión

Coyame del Sotol

Guadalupe

Janos

Manuel Benavides

Práxedis G. Guerrero

Acuña

Piedras Negras

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Zaragoza

Nava

Ocampo

Anáhuac

Los Aldama

Nuevo Laredo

Reynosa

Matamoros

Camargo

Guerrero

Gustavo Díaz Ordaz

Mier

Miguel Alemán

Río Bravo

Valle Hermoso.

Además del estado de Quintana Roo, que tampoco utiliza el Horario de Verano.

--El mayor cambio por el Horario de Verano en 2023

Sin embargo, si se deroga el Horario de Verano el mayor cambio será que el primer domingo de abril del 2023 NO se adelantarán los relojes en el país, salvo en los 33 municipios de la franja fronteriza y Quintana Roo.