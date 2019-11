¿Qué pasó tras la exhumación de los restos de Hernán Cortés?

Presentamos la segunda parte de nuestro especial "El día que exhumaron los restos de Hernán Cortés", en la que mostramos como El Gran Diario de México realizó la cobertura de este hecho histórico.

En esta entrega se muestra que pasó el 27 y 28 de noviembre de 1946, tras la exhumación del Conquistador, que estaban ubicados entre los muros del Hospital de Jesús; y el debate sobre dónde debían reposar sus restos.

Que Exhumar a Cortés no sea Exhumar Odios

Noviembre 27 de 1946. *El conquistador ocupa su lugar en la Historia y no hay nada que discutirlo si se atizan pasiones. Volverá al lugar donde estaba

Lo mejor es que los restos vuelvan al sitio donde estaban

En todas partes se habló ayer del quinto desentierro de los restos del Conquistador y se hicieron comentarios contradictorios, pues cada quién opinó del caso según convicciones, en la interpretación de la Historia. Una encuesta que pudiéramos calificar de heterogénea nos dio ayer el resultado que nuestros lectores podrán leer en seguida.

Acerca de la identificación de las cenizas como las de Cortés, los historiadores que concurrieron anteanoche, invitados por el señor Carreño al templo de Jesús, están de acuerdo con que no hay el menor motivo de duda.

Sólo falta encontrar en uno de los envoltorios de fino cambray el tubo de hojalata que encierra documentos complementarios del que sirvió para guiar la excavación del sábado, al español que comunicó la noticia al señor Carreño.

El señor Carreño y las personas que conocieron el documento no quisieron decir su procedencia, guardándola como secreto; gracias a investigaciones hechas ayer por reporteros de EL UNIVERSAL, estamos en posesión de datos que hacen creer que el documento revelador salió de los archivos de la Embajada de España al hacerse una revisión de ellos y que allí se proporcionó al señor Fernando Baeza.

Acerca de la posibilidad de que hayan salido los datos de dicha Embajada podemos decir que hace algunos años, cuando se buscaron los restos del Capitán Cortés, España, por conductos diplomáticos manifestó que si México no quería conservar los restos, en aquella nación serían bien recibidos. Por aquel entonces el señor Genaro Estrada, que era al mismo tiempo que Presidente de la Academia de Historia, Secretario de Relaciones, dijo, en una entrevista de prensa, que para México era indiferente estuvieran esas cenizas aquí o allí.

En hipótesis se admite que la posibilidad de que cuando el Vicario General Canónigo Félix Osores y demás personas, firmaron el documento secreto después del emparedamiento de la urna de cristal, madera y plomo, lo hayan depositado el documento en la entonces Legación de España, con el carácter de secreto, para garantizar, cuando fuera oportuno la identificación de las cenizas.

Ahora bien, según dijo el señor Carreño la noche del lunes, dentro del tubo está encerrado en el paquete que llamaremos "número dos" y que contienen los huesos desarticulados del Conquistador, hay otro documento en las firmas del Vicario y demás personas y que confirma la identificación.

Impera el juicio acerca de cortes

28 de noviembre 1946. *Caracterizadas opiniones en el sentido de que los restos del Conquistador deben quedar donde estaban depositados.

El doctor Everardo Landa, quien se ha singularizado desde hace tiempo por sus investigaciones históricas, nos expresó que, en su concepto, los restos de Hernán Cortés deben permanecer en el lugar en que fueron hallados, o sea en el Hospital de Jesús.

"Esa Institución, que anteriormente llevaba el nombre de Hospital de la Purísima Concepción, fue fundada por Cortés, y es por eso mismo que yo estimo que no hay lugar más apropiado para que sigan reposando los restos del que fuera conquistador de México".

Agregó el doctor Landa, refriéndose al hallazgo de esos restos, que era casi un secreto a voces de que los mismos permanecían en el Hospital de Jesús; pero que los patronos de esta Institución entre los que figuraron don Lucas Alamán, quien fue el primero de ellos, nunca quisieron revelar el sitio exacto en que se hallaban.

La personalidad de Cortés. "Como mexicano —dijo al comentar la personalidad del Conquistador— naturalmente repruebo sus actos de crueldad con la población autóctona de México; pero no dejo de reconocer que la epopeya de la conquista, es imperecedera en la historia humana".

Manifestó, además, que en el supuesto de que se dejaran en el Hospital de Jesús los restos de Cortés, dicho acto debería realizarse sin pompa alguna, sin ostentación mundana, es decir, solamente con el respeto que merecen los despojos humanos.

Opinión del ingeniero Mariscal. El conocido arquitecto don Federico E. Mariscal, considera también que los restos del conquistador deben quedar depositados en la misma Institución en que se hallaron, porque ésta fue establecida por Cortés.

Manifestó el ingeniero Mariscal que la justicia que se haga al autor de la Conquista de México, no debe significar de manera alguna, que se pasen por alto sus errores.

Habla el licenciado Mendieta y Núñez. El licenciado Lucio Mendieta y Núñez, renombrado catedrático de la Universidad Nacional coincide también en que los restos de Hernán Cortés deben quedar depositados en el Hospital de Jesús. "Si él fundó esta última Institución, que antaño llevaba otro nombre —no dijo— ¿qué mejor lugar que la misma para que continúen allí?".

Indicó el licenciado Mendieta y Núñez, al referirse a la personalidad del Conquistador de la Nueva España, que no obstante los errores cometidos por el gran conquistador y lo hechos nefandos y crueldades que se cometieron con la población indígena, su figura pertenece a la historia.