"Que se presenten las denuncias", dice Sheinbaum sobre Monreal y Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no puede haber malentendidos por "recursos" entre sus coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y del Senado, Adán Augusto López Hernández.

En conferencia de prensa, la Mandataria aseguró que hay unidad en su movimiento, pero si se encontró alguna irregularidad que se presenten las denuncias correspondientes.

"Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación y este malentendido digamos que tuvieron pues tiene que resolverse y pues no puede ser un tema de recursos el que sea un lleve a una discusión entonces, pero se va a resolver".

La presidenta de la República dijo que Monreal y López Hernández tienen que explicar este diferendo, pero no debe ser un "asunto público".

"Tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora la noticia de ocho columnas, digo la verdad, se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie. Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación".

Señaló que las diputadas, diputados, senadoras, senadores tienen que ir a sus territorios a informar del trabajo que realizaron que fue muy importante.

"Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto".

"Su responsabilidad es con el pueblo no con los otros diputados o diputadas, por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es regresen a sus territorios, no permanezcan tanto tiempo ahí en la Cámara... ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo y vayan a informar...".

"No hay que marearse, hay que estar a ras de suelo siempre y lo más importante es estar cerca de la gente, siempre... y así pues se van a liberar de cualquier mal pensamiento".