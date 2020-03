¿Qué ropa usar y cómo lavarla en brote de coronavirus?

El virus Covid-19 o SARS2-COV2 sigue siendo noticia alrededor del mundo y aunque en México aún no hay decretos oficiales acerca de una potencial cuarentena, es importante mantener nuestras medidas de prevención para evitar contagios. En diversos medios se ha repetido constantemente cómo lavarse las manos con agua y jabón, usar gel sanitizante, evitar espacios concurridos y mantener un buen estado de higiene personal y de nuestros hogares, pero ¿qué pasa con nuestra ropa? ahora lo descubriremos.

La OMS ha otorgado información ante el comportamiento del virus, sobre todo el tiempo de permanencia de este en las superficies, el cual puede variar de horas a días, todo depende de las condiciones de temperatura y humedad del ambiente. Si bien la higiene personal y la limpieza de la casa son aspectos muy importantes, hay que pensar en el cuidado de nuestras prendas de vestir.

Según el diario español, El País, una temperatura recomendable para el lavado de prendas de uso diario, pijamas y sábanas es de 60º C, además de hacer uso de detergentes con oxígeno activo o con un poco de vinagre blanco.

Si se ha estado o se está en contacto constante con algún contagiado, el medio recomienda lavar por separado las prendas propias y de la persona infectada. Asimismo, el secado juega parte crucial en el aseo y prevención, debido a que la humedad siempre será un cultivo más fácil para cualquier virus o bacteria.

Las fibras de los tejidos con los que se elaboran las prendas también son parte importante de esto, aunque no se ha emitido alguna información oficial, es cierto que las fibras más sintéticas son más apropiadas ya que repelen de mejor manera los microorganismos, a diferencia de las fibras naturales como el algodón.

Esta camisa blanca de popelina que puedes encontrar en Zara es el ejemplo perfecto de una prenda básica hecha de una tela en su mayoría conformada por fibras sintéticas.

Un pantalón cómodo y amplio fabricado 100 por ciento en poliéster también puede ser una muy buen opción. Ahora que sabes un poco más sobre la limpieza de tu ropa durante esta contingencia pon manos a la obra, no olvides usar siempre una mascarilla y lavarte las manos constantemente.