Que SCJN resuelva Plan B como libera cuentas de delincuentes, pide Mier

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL). - El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que, así como liberan cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico, sea expedita y eficaz en su análisis y resolución de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto y se interpondrán contra el Plan B de la reforma electoral.

En conferencia de prensa, el legislador poblano, anunció que él no hará uso de la facultad que la Constitución Política le confiere para solicitarle al máximo tribunal del país que considere como asunto prioritario esta reforma electoral.

Explicó que esta es competencia, en todo caso, del presidente del Congreso de la Unión. "En este caso, la representación legal la tiene el diputado Santiago Creel", subrayó.

"Nosotros esperamos que con la misma eficiencia con la que liberan las cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico, atiendan los temas que le preocupan a los mexicanos, ojalá. Nosotros en primera instancia deseamos que la justicia sea expedita, no necesitamos solicitarlo, por eso espero que el Poder Judicial haga su tarea y que no se deje intimidar por los intereses fácticos".

El presidente de la Cámara Alta señaló que estará atento a que el Poder Judicial atienda este tema. "Nosotros haremos un llamado respetuoso, atento a la Corte. Como veo que están muy expeditos en temas de protección a delincuentes y a gente involucrada con (Genaro) García Luna, pues espero que también le dediquen tiempo a los temas que le preocupan a la nación", enfatizó.

Por otra parte, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, de mentir para justificar la demora en la firma del proyecto de Decreto de la reforma electoral aprobada el 22 de febrero pasado.

Armenta Mier aseguró que es falso que el Senado haya cometido errores que retrasaron la firma y envió al Ejecutivo del documento para su promulgación.

"No es cierto, yo quiero decirle con mucho respeto al Presidente Santiago Creel que no nos equivocamos nosotros, que nosotros enviamos de manera inmediata la notificación, yo la tengo ahí.

Él contestó que le tuvieron que hacer cambios, tengo ahí el acuse de recibo de lo que les dimos y lo que enviaron ellos al Ejecutivo y no tiene cambios. (...) Es delicado mentir para justificarse, es delicado mentir y yo no acepto que se justifiquen en el trabajo que fue pulcro del Senado para ocultar, no sé si sea por interés o por las presiones políticas. (...) Yo no acepto que nos endose un error que fue culpa, demora y posible omisión de ellos", expresó.

Alista Bloque de Contención en el Senado acción de inconstitucionalidad contra Plan B. El Bloque de Contención del Senado de la República, integrado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, alista la acción de inconstitucionalidad que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el Plan B de la reforma electoral que el Ejecutivo promulgó este jueves.

El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, anunció que el próximo martes se reunirán los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición para avanzar sustancialmente en el documento que se va a presentar ante la Corte.

"Obviamente se va a pedir suspensión (del Decreto), dado que de aprobarse o de no resolverse en tiempo, podrían quedar consumadas irremediablemete muchas de las cosas que trae la ley".

Entonces, se va a solicitar suspensión también y vamos a esperar a que nos acuerde la Suprema Corte tanto la admisión como en su caso resuelva sobre la suspensión. Son los planteamientos de violaciones constitucionales. Estamos trabajando precisamente para que queden definidos todos los puntos que se van a impugnar", resaltó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exjefe de gobierno capitalino destacó que no solo se va a argumentar violaciones constitucionales en el contenido de la reforma electoral, sino también en el procedimiento que llevaron a cabo las cámaras de Diputados y de Senadores.

"Se va a reclamar el procedimiento también, esa es una parte importante, la reclamación de procedimiento, las violaciones al procedimiento, porque no se trata de una violación que afecte solo en el ámbito parlamentario, sino que se trata de una violación de procedimiento que afecta derechos constitucionales", explicó.

Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, anunció que la acción de inconstitucionalidad se presentará la próxima semana. Informó que por lo pronto, los integrantes de la "bancada naranja" se reunirán en las próximas horas con el coordinador nacional del partido, Dante Delgado Rannauro, para establecer la "ruta crítica" de las impugnaciones que serán interpuestas.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, celebró que ya se haya publicado el Decreto del Plan B, "porque ya comenzará a correr el tiempo para poder ir a la Corte".

Indicó que la oposición en el Congreso de la Unión presentará acciones de inconstitucionalidad, mientras que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) interpondrán controversias constitucionales.

El legislador veracruzano confió en que la SCJN le dará la razón a quienes se oponen al Plan B, porque "las violaciones a la Constitución son tan claras que no ameritarían gran discusión. Yo esperaría que se puedan resolver en un tiempo razonable pero breve al mismo tiempo, para que podamos estar en condiciones de tener certeza los mexicanos de qué es lo que nos espera en materia electoral".