"Que se aliste INE, sí habrá consulta para enjuiciar a expresidentes"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se preparare porque, aseguró, si habrá consulta pública para que se enjuicie a expresidentes por presuntos actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que no es válido el argumento que ha dicho Lorenzo Córdova, presidente del INE, acerca de que la consulta costará alrededor de 8 millones de pesos, por lo que pidió al órgano electoral que "se ajusten el cinturón y que ahorre".

"Estoy viendo que hay iniciativas de ciudadanos para reunir las firmas que es el primer paso (...) tenemos hasta el día 15 de septiembre. Primero hay que observar si se va a legar al número de firmas, no es fácil, pero depende de la gente si no está la posibilidad que lo hagan los legisladores, si no lo va solicitar el Presidente, como lo establece el procedimiento legal, pero sí se va hacer".

Y agregó: "Esto también me sirve para yo le pida al INE pues que se vaya preparando, porque sí va haber esta consulta; es muy probable, no sabemos así a ciencia cierta, pero es muy probable".

"¿Y por qué le digo al INE? Porque leí unas declaraciones donde hasta me pareció extraño están ellos diciendo que es muy difícil de hacer una consulta, ¿Cómo?, Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia.

-"Dicen que saldría muy caro", se le indicó.

-"Pues que se ajusten al cinturón y que hagan más convenios, que ahorren, pero no puede ser que pueda ser por dinero. No puede condicionarse a que se va requerir más dinero si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues hay que hacerle caso, hay que hacerle caso al pueblo y si nos les gusta a ellos porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso, si son los jueces, si es el árbitro", agregó.