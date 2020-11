Que se investigue a mi secretario particular : AMLO

Luego de que EL UNIVERSAL revelara este lunes que Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, pagó en las elecciones de 2018 a compañías que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró este año como empresas fantasmas, el mandatario llamó a que se investigue para que se aclaren estas contrataciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador informó que desconocía de estos pagos y manifestó que lo informado este lunes por El Gran Diario de México es "parte de la campaña en su contra".

"No hay ningún problema, que se investigue, que se aclare", declaró.

"Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno", agregó el Presidente.

Sí es una campaña, es que ya lo dije, el ídolo del Reforma pues es Salinas, y en el caso de EL UNIVERSAL, pues todos, menos yo. Con todos se han entendido muy bien, a todos les ha quemado incienso y les ha aplaudido y han aplicado la de ´obedecer y mandar´, pero con nosotros no es el mismo comportamiento", señaló.

-Presidente, ¿hoy tuvo oportunidad de platicar con su secretario o desconocía del tema?", se le cuestionó.

-"No tenía conocimiento, pero ya se va a informar sobre el hecho sin ningún problema", contestó.

Este lunes, EL UNIVERSAL informa que Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras fantasmas para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

En el reportaje se detalla que Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V. para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad.

Ambos proveedores fueron incluidos este año por el actual Gobierno en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasma.

La resolución definitiva del SAT que identifica a Ligieri de México como simuladora de operaciones fue publicada el pasado 7 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que el nombre de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V se publicó cinco meses antes, el 16 de abril de 2020.