Que se sepa la verdad: LO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la solicitud de investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que solicitó a la Cámara de Diputados es para que se hable con la verdad, pues acusó que en el caso del informe de la Cuenta Pública 2019 sobre el costo de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue muy obvio que hubo errores con la intención de dañar a su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que si su gobierno presentara denuncias por daño moral por los datos difundidos por sus opositores o por la prensa sobre el informe que entregó la ASF, "imagínense cuánto estaríamos recibiendo".

"Yo creo que la Cámara de Diputados está haciendo esa investigación, lo que recuerdo es de que hicieron un cálculo en el caso del aeropuerto de que había costado en la cancelación 330 mil millones, y de acuerdo a la auditoría que ellos mismos hicieron el costo de la cancelación fue de 111 mil millones, o sea que le agregaron como 200 mil millones por eso fue todo un escándalo. Lo que queremos es la verdad", dijo.

Se prepara para jubilación

Reiteró que al finalizar su sexenio en 2024 se retirará por completo de la vida pública y se dedicará a escribir, y aseguró que está contento porque en su movimiento ya hay relevo generacional.

"Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estoy hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de alejarme por completo, voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México...", detalló.