"Qué sería de la vida sin esperanza"

Ciudad de México.- "Qué sería la vida si nos quitan la esperanza. Muchas gracias por lo que me han dado, no sé cuánto me queda de vida. No sé si en alguna esquina me espera Dios. Buena pregunta", dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica, al agradecer a la Universidad Iberoamericana el haberle otorgado el Doctorado Honoris Causa.

"Tal vez, al borde de la muerte me encuentre con Dios. No sé, pero vayan mis respetos, mi abrazado y humano respeto, a todos los que pueden creer y a los que empeñan su vida por transmitir fe y confianza", añadió durante la ceremonia de investidura en la que el Sistema Jesuita de la Compañía de Jesús, le entregó la referida distinción.

El exmandatario realizó una larga jornada con la comunidad estudiantil de la Ibero Campus Ciudad de México, donde recibió el Doctorado Honoris Causa.

En el evento celebrado en el Auditorio José Sánchez Villaseñor, el hombre de 85 años de edad recibió una fuerte ovación de las y los presentes a quienes no sólo cautivó sino dio, a decir de algunos de los presentes, una lección de la calidad humana y de la humildad que lo caracteriza.