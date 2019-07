Quedan atrapados en montaña rusa por corte de luz en Coahuila

Un par de visitantes de la Feria de Saltillo quedaron atrapados en una montaña rusa segundos después de subir debido a un corte de luz ocurrido el pasado sábado por la noche.

El incidente fue reportado por José Eduardo Sánchez mediante un video en Facebook, en el cual señala que la falla se debió a la falla de un sensor. Sin embargo, las personas encargadas se negaron a bajarlos por la rampa de emergencia pese a las peticiones.

"Esto fue el peor suceso que me ha pasado al presenciar como la pésima instalación de los juegos mecánicos sigue dejando mucho de qué hablar, protección civil no está haciendo su trabajo al dejar que estos juegos funcionen sin antes revisar que estén en perfectas condiciones para que las personas se suban", reportó José Eduardo mediante su publicación en redes.

No es el primer incidente que acontece en juegos mecánicos, el mes pasado una atracción llamada "Patatus" de Plaza las Antenas en Iztapalapa, Ciudad de México se detuvo por fallas. En el mismo mes, una mujer cayó de un juego en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"No se vale que se les hizo el llamado para que nos bajaran y ya no dar marcha al juego sin protección, pero hicieron caso omiso a esto cuando sabían que el juego podía presentar alguna falla inmediata", dijo Eduardo Sánchez.