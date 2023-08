Quema de vehículos fue por transportar madera asegurada: Ricardo Ruiz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobierno de CDMX, Ricardo Ruiz, confirmó a EL UNIVERSAL que el bloqueo y quema de vehículos que tuvo lugar esta tarde en la zona de Topilejo, alcaldía Tlalpan, se debió a un operativo en contra de la tala clandestina que inició este martes en el Estado de México y Morelos.

Señaló que este martes se aseguraron cuatro aserraderos clandestinos en la zona de Huitzilac, Morelos y tres más en el Estado de México, por lo que la Ciudad de México ofreció apoyo para trasladar a la capital la madera asegurada en los operativos.

Cuando se transportaban las trazas de madera, pobladores de Huitzilac impidieron el traslado e iniciaron la quema de vehículos de la Corenadr.

"Se estaba transportando a la Ciudad de México, Guardia Nacional pidió apoyo de Corenadr, se les prestó camionetas y algunas brigadas para que ayudaran a la transportación porque el estado de Morelos no tenía; en eso estaban -esto fue ayer, en la noche se hizo sin problema, en la mañana continuaban con esta actividad- cuando un grupo de pobladores de Huitzilac llegaron", dijo.

Ricardo Ruiz explicó que se corrió la voz de que se había retenido a trabajadores de la Corenadr, por lo que familiares pensaron que se encontraban en peligro y comenzaron el bloqueo.

"Familiares de la gente de Corenadr con información inexacta que empezó a correr pensaran que estaban en peligro, se decía incluso que había balazos, lo cual es incorrecto, nunca hubo eso. Los trabajadores están fuera de peligro, nunca se les retuvo, ya están en la Ciudad de México", indicó.

Aunque aseguró que los detalles se darán más adelante, el secretario afirmó que se resguardó "una gran cantidad de madera", y precisó que no hubo detenciones de talamontes.



Mantienen operativos de tala clandestina

El secretario de Gobierno aseveró que se seguirá con los operativos contra tala clandestina para perseverar esa zona boscosa del Valle de México y afirmó que se mantiene en contacto con sus homólogos de Morelos y Estado de México en estas tareas conjuntas.



Presunta detención de trabajadores

Cuatro vehículos fueron incinerados y al menos 50 trabajadores retenidos por habitantes del pueblo de Huitzilac, Morelos, que se oponían a un operativo en contra de la tala clandestina de árboles.

Este martes, habitantes de Topilejo se trasladaron hacia el poblado del estado de Morelos para decomisar madera talada clandestinamente.

Un día después, sus familiares se enteraron de que los trabajadores fueron retenidos por los taladores y que permanecían en un lugar escondido de Huirzilac.

A pesar de que los habitantes de Topilejo pidieron ayuda, no fueron escuchados.

Hoy antes de las 2:00 de la tarde decidieron cerrar la carretera federal a Cuernavaca para obligar a las autoridades que liberaran a sus familiares.

Y es que por videos que fueron enviados por las personas retenidas, las familias supieron que los habitantes de Morelos habían prendido fuego a un tráiler y a cuatro camionetas.

Las amenazas de matar a los trabajadores que participaban en el operativo hicieron que los afectados cerraran la carrera a Cuernavaca.

Una hora después, agentes de la Guardia Nacional ingresaron al poblado a liberar a los trabajadores.