Queman carroza en Edomex por audio falso

Pobladores de San Agustín Altamirano en Villa Victoria obligaron a dos trabajadores de una funeraria a incendiar su propia carroza, a cambio de salvar su vida, pues los acusaban de intentar robarse unas niñas, informó el ayuntamiento de Villa Victoria.

Por la tarde de este martes vecinos difundieron audios con información falsa en grupos de WhatsApp y redes sociales sobre que los dos trabajadores de la funeraria Memorial Metepec, acudieron a la comunidad para robarse a unos niños, por lo que un grupo de pobladores inicialmente cerró parcialmente la carretera Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 106 en la colonia Gustavo Baz.

Autoridades municipales explicaron que el fin de semana esta empresa prestó sus servicios a una familia en la comunidad para la velación de una niña, por lo que empleados debieron regresar hoy para recoger equipo que quedó en la casa donde fue el funeral.

Sin embargo, los dos hombres a bordo de la carroza no sabían llegar a la vivienda y preguntaron a vecinos del lugar cómo llegar, fue cuando se generó la confusión entre los habitantes, quienes alertaron a todo el pueblo sobre que intentaban robarse a los niños.

Aunque informaron a la policía municipal sobre que irían tras los presuntos secuestradores de niños, los efectivos no intervinieron y la gente les dio alcance sobre la carretera federal, a la altura del Hotel Real Hacienda Santo Tomás, donde los obligaron a descender de la unidad, y luego a quemarla.

"Pobladores llegaron al lugar motivados por el pánico generalizado, provocado por las noticias falsas. Registraron la camioneta. Esto lo informamos para que entendamos que las noticias falsas nos conducen a la comisión de actos que no deben suceder", advirtió el ayuntamiento.

Por estos hechos no hubo detenidos ni lesionados, solo la pérdida total de la unidad en la que viajaban los trabajadores.