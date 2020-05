Queman decenas de despensas en Sonora

Una denuncia ciudadana puso al descubierto la incineración de al menos cien despensas en un paraje alejado de la ciudad de Caborca, Sonora, hecho que causó indignación en redes sociales, sobre todo por la condiciones económicas agravadas por la pandemia de Covid-19.

Pobladores informaron que la noche del miércoles 6 de mayo, observaron un vehículo pick up, color blanco de donde bajaron cajas rápidamente, para luego prenderles fuego.

Fue hasta el día siguiente cuando se dieron cuenta que se trataba de despensas, pues no se acercaron antes porque pensaron que esa actividad nocturna estaba relacionada con el crimen organizado.

Pedro Celaya Egurrola, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, informó que se está indagando la procedencia de las despensas quemadas, cuyas cajas tienen membrete de Protección Civil federal.

En el reconocimiento que realizó en el lugar de los hechos encontró algunos productos que se salvaron del fuego y pudo constatar que están caducados, sin embargo con folios recabados se inició la investigación con Protección Civil del estado.

Las despensas son de la pasada administración, concluyó por los sellos de los paquetes, sin embargo no se puede determinar de donde salieron porque se entregan a diferentes dependencias para su distribución.

Entre cenizas, cajas y productos hay bolsas de pollo preparado, carne de cerdo, frijol, aceite, entre otros.