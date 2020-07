Queman dos patrullas de la policía municipal en Naucalpan

Esta madrugada de lunes, sujetos atacaron dos patrullas de la policía municipal, con fuego o aparatos explosivos, en Calzada de Las Armas, en la zona limítrofe entre Echegaray y la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron poco antes de las tres de la mañana, frente a un módulo de policía, cuando dos patrullas municipales con números 35-3559 y la 3418, fueron atacadas por personas no identificadas y empezó el fuego.

Aparentemente ambas patrullas estaban estacionadas, sin elementos policiales, al momento en que presuntamente fueron impactadas por bombas caseras, que les generaron daños, en la salpicadera y en sus espejos retrovisores, reportaron autoridades.

Al lugar llegaron bomberos y personal de protección civil a bordo de dos unidades, quienes fueron informados que un hombre pasó y aventó algo a las patrullas y empezaron a incendiarse.

De forma preliminar no se reportaron personas lesionadas. Hasta este momento autoridades municipales aún no tienen una postura de estos hechos.