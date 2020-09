Queman piñata de AMLO en "antigrito" fuera de la CNDH

Colectivos feministas que mantienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico realizaron un "antigrita" de la independencia y quemaron una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador en el "antigrito" fuera de la sede de la comisión.

Desde las 17:00 horas las manifestaciones y simpatizantes de la causa se reunieron afuera del edificio ubicado en la calle de República de Cuba donde durante toda la tarde realizaron una jornada cultural, mítines y lanzaron insultos a las autoridades.

"Somos malas... podemos ser peores, somos malas... podemos ser peores y al que no le guste... se jode, se jode, se jode", gritaban las casi 100 asistentes.

Al lugar acudieron familiares de desaparecidos del estado de Guerrero a dar testimonio de sus casos y de la nula respuesta que han recibido por parte de las autoridades.

"Estamos hartas, cansadas de que el gobierno y las autoridades se burlen de nuestro dolor, tengo a mi padre desaparecido desde hace dos años, no entienden nuestro dolor", dijo Flavia, del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos y asesinados de Guerrero.

La CNDH afirmó, mediante un comunicado, que ha buscado acercamiento con las activistas que mantienen tomadas las instalaciones para iniciar, cuanto antes, un diálogo.

Hoy, Rosario Piedra dijo a diputados que sigue siendo una víctima, y que come arroz y frijoles, en respuesta al saqueo de las cocinas de la institución, donde se encontraron cortes finos.

El organismo añadió que ofreció emitir una recomendación para que no se criminalice a las activistas y se les otorgue un inmueble para realizar sus actividades en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género.

A las 22:00 horas la cantante Vivir Quintana dio un concierto para que a las 23:00 horas realicen el "antigrito" como cierre de la jornada.