"Queremos que Robledo venga a trabajar al Centro Médico Siglo XXI", dice personal

Personal de salud del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron en estas instalaciones para exigir equipo de protección personal, pues denunciaron que enfermeras del área de hemodiálisis contrajeron Covid-19 y que no han recibido el bono que se anunció que recibirían quienes atendieran a pacientes con el virus.

"Queremos que Zoé Robledo venga a despachar en los hospitales del siglo XXI, que use los cubrebocas que nos dan a nosotros, es fácil decir que las cosas van bien, pero no están trabajando en los hospitales", reclamó un empleado. En un pliego petitorio entregado a las autoridades de la unidad médica el personal pidió que se revise el protocolo para el manejo de cadáveres a causa de coronavirus. "Hay mucho miedo en el personal porque se recorren distancias largas para trasladar los cadáveres del área en la que fallecen hasta donde se tienen que depositar, hay miedo de contagio porque no contamos con insumos adecuados", demandaron.

Los trabajadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI afirmaron que debido a la falta de insumos, ya hay personal de otras áreas en las que no se atiende Covid-19 contagiados de coronavirus. "Una compañera enfermera murió por Covid, pasó una semana enferma y no se le dio la atención que necesitaba. No nos negamos a trabajar, pero exigimos estar protegidos", dijeron.