Querétaro, con carreteras más peligrosas: AMESIS

El robo de automotores –vehículos– de carga, tanto aquellos con equipo de localización satelital como aquellos que viajan con custodia, creció en el primer semestre de 2023, comparado con el mismo periodo de 2022, informó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS).

La AMESIS detalló que, de junio del 2022 a junio del 2023, el delito de robo a transportistas presentó un incremento al pasar de 2.64 por ciento a 3.87 por ciento de incidencia.

La estimación de las pérdidas económicas no es precisa porque no hay datos oficiales de las empresas que integran la asociación, pero se estiman entre 150 y 300 millones de dólares, es decir, de al menos unos 2 mil 500 millones de pesos y hasta unos 5 mil mdp.

"El panorama general sí marca que hay un alza", explicó a SinEmbargo Federico Cruz, vocero de la AMESIS. "No dejemos pasar el tema de los años pasados con la pandemia, que estaba muy fija la situación, la movilidad era diferente, estamos regresando a esa movilidad y en teoría tienes más riesgo. Si queremos puntualizar, desde que se levantaron las restricciones del tema pandemia empezó a haber el alza de esta problemática", agregó.

El presidente de la asociación, Ricardo Bustamante Medina, detalló por su parte que las entidades con mayor concentración de asaltos fueron: Querétaro, Puebla y Estado de México, así como Guanajuato. La vialidad de mayor riesgo fue la carretera federal 45, México – Querétaro, "debido a la alta concentración de incidentes en un tramo reducido".

"Los datos arrojados por nuestro sistema SIAMES en el centro de monitoreo, coincidieron con los reflejados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde durante la primera mitad del 2023, en Querétaro se incrementó en un 36 por ciento el número de asaltos con violencia efectuados contra el transporte, en comparación con el año pasado", aseguró Bustamante en un comunicado de la AMESIS.

La asociación concentra en un "Punto Único de Contacto" los reportes de robos y determinó, de acuerdo con su presidente, los cuatro puntos rojos más importantes para las 32 compañías asociadas a la AMESIS: la carretera federal 45 Querétaro – Irapuato; la carretera federal 57D Libramiento Noreste de Querétaro; la carretera federal 57 tramo San Juan del Río – Querétaro; y la carretera federal 150D México – Puebla – Veracruz".

"Hay varios puntos", aseguró a este medio Federico Cruz. "Hablando específicamente de lo que nosotros conocemos como el corredor que puede ser de San Luis Potosí a Veracruz –Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla– y si analizamos geográficamente, por la parte de Veracruz tenemos puerto, entrada y salida de mercancías; está al otro lado Guanajuato: el puerto seco, donde también entra y sale mercancía; y en ese ínter está el Estado de México y la Ciudad de México, con el AIFA, que tiene entrada y salida de mercancía. Esa cuestión es lo que tiene mayor incidencia, porque hay mayor movimiento de mercancías y esa es parte de la razón por que pudiera ser en un momento dado el volumen o la incidencia delictiva", argumentó.

Sin embargo, aclaró que no son las únicas zonas rojas, ya que el corredor también se extiende hacia una parte de Michoacán, así como Oaxaca y Guerrero, donde también hay zonas de preocupación, "pero todo tiene que ver con el tema de movilidad. También tenemos a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, donde entra y sale carga", subrayó Cruz.

Con respecto a la actividad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el vocero de AMESIS reconoció que, "aunque se ha venido postergando el arranque obligatorio general" para las operaciones de carga, que antes se hacían en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, "ya hoy existen operaciones de carga, originalmente habían dado fecha en abril, luego septiembre y ahora será en enero de 2024, pero independientemente de eso ya hay operaciones".

A principios de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el acuerdo para que las operaciones de carga pasaran del AICM al AIFA. El decreto quedó publicado asimismo en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

Por otra parte, al comparar la incidencia de julio 2023 contra meses anteriores, los municipios que mantuvieron mayor foco de riesgo en Guanajuato fueron: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao de Victoria, León, Apaseo el Grande, Villagrán, Cortázar, San Miguel de Allende e Iturbide. En Puebla, fueron: el municipio de San Martín Texmelucan; y en Querétaro los municipios más peligrosos fueron: San Juan del Río, Pedro Escobedo, Querétaro y El Marqués.

Bustamante Medina precisó por su parte que las empresas especialistas en localización vehicular y custodia afiliadas a la organización reportaron durante el primer semestre de 2023 que recuperaron al menos 76 unidades de traslado de carga de 230 unidades reportadas por robo.

Asimismo, de julio de 2022 a junio de 2023, se robaron 61 mil 048 vehículos, de los cuales el 55.6 por ciento lo hicieron con violencia, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Es decir, ocurrieron hasta 166 robos de automotores diarios en todo el territorio nacional.

¿Cuáles fueron las mercancías más robadas en el primer semestre del año? Según AMESIS, fueron: abarrotes, acero, medicamentos, calzado, químicos, perecederos y otros.

"El punto central es la carga, obviamente el transporte, lleve un rastreo satelital o una custodia, finalmente lo importante o lo interesante es el valor de la carga. Es lo que lo hace susceptible de robo, y que obviamente sea un tema vendible, que sea producto que tenga mercado, esa es la realidad que ve la delincuencia: sean abarrotes, ropa, electrónica, cuestiones que se puedan desplazar en un momento dado y no sean rastreables, cualquier persona lo puede comprar, lo encuentras en el tianguis", explicó Cruz. "El aumento se ha dado, es un hecho", aseveró.

Además, AMESIS precisó que "se tienen identificados los horarios en donde se presenta el mayor número de robos", los cuales se cometen entre las 04:00 y 06:00 horas, "debido a que en ese lapso no hay suficiente vigilancia de las autoridades". Por último, celebraron el uso del sistema SIAMES C5, que es la plataforma donde las empresas afiliadas acceden (con una clave y contraseña) para el uso del "punto rojo o botón de pánico", al tiempo que se dan aviso a las autoridades para iniciar el rastreo y operativo de aseguramiento de estos.

Cruz explicó a SinEmbargo que la creación del sistema SIAMES C5 "sí está siendo efectiva". "Lo que hace la asociación o la intención es poder tener un mejor vínculo con la autoridad, para que nos apoye con la respuesta, porque contamos con la tecnología para, en un momento dado, poder detectar un ilícito, o que se va a dar: muchas veces el operador oprime el botón de pánico o vamos con la custodia y vemos la situación", precisó Cruz.

"Sí es una comunicación directa con los tres niveles de Gobierno, pero varía de acuerdo con el estado –donde ocurra el siniestro– porque no todos tiene los mismos recursos para poder dar ese apoyo", concluyó, y con respecto al Gobierno federal, dijo que "sí hay comunicación en términos generales, pero no en todas las carreteras, no todos los sitios tienen la misma presencia".