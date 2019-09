Querétaro no permitirá la legalización de las drogas: gobernador

QUERÉTARO, Qro..- El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que en Querétaro no permitirán la legalización de las drogas, "sin importar lo que diga la mayoría", esto durante su cuarto informe de gobierno.

Señaló que su gobierno trabaja en el combate a la delincuencia, que incluye acciones concretas en contra el narcomenudeo.

"No importa lo que se decida en la federación, no me importa lo que diga una mayoría, aquí en Querétaro no vamos a permitir la legalización de las drogas".

A nivel nacional el tema se puso en la mesa, en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no descarta la posibilidad de una consulta "una reflexión colectiva sobre la legalización de algunas drogas".

Mientras que Morena presentó, desde el año pasado, una iniciativa para la legalización de la marihuana.