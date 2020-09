Querétaro podría regresar a semáforo rojo, advierte López-Gatell

El estado de Querétaro podría regresar a semáforo rojo si continúa con transmisión elevada de Covid-19, y mantiene el patrón de ascenso en ocupación hospitalaria, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa, el funcionario presentó la situación epidémica por el nuevo coronavirus en cada una de las 32 entidades federativas.

"En Querétaro, la tendencia general sigue en ascenso, si sigue con la transmisión elevada podría tener una reversión en el semáforo de riesgo, en cuanto a ocupación, esta continúa a la alza y solo la última quincena de agosto presentó una estabilidad, pero aún no llega al punto de descenso", dijo.

En ese sentido, recordó que Colima es el único estado en semáforo de riesgo máximo, agregó que la entidad se mantiene en ascenso de contagios, excepto en la última semana. "Ha llegado a una reducción, es el único estado en rojo, esperamos que entre en un periodo de reducción continua para que baje a color amarillo", comentó.

El subsecretario de salud señaló que Chihuahua, es una entidad que se mantiene en semáforo amarillo, sin embargo si no dejan de crecer el número de contagios y hospitalizaciones, podría regresar a semáforo naranja.

"Es una entidad con grandes variaciones, hay que hacer notar la gran variabilidad, es importante la flexibilidad para que cada entidad decida los ritmos en que abre qué actividades y cuándo, este estado tuvo un punto máximo inicial en la semana 20, luego tuvo un descenso, pero ahora un ascenso que permanece hasta el momento, sin embargo está en semáforo amarillo porque localmente estaba en estabilización, desafortunadamente podría regresar a semáforo a naranja".

Para el estado de Aguascalientes, dio a conocer que se mantiene en una meseta de la epidemia, a la última semana no presentó cambios representativos por lo que no se sabe si para la próxima semana cambiará el color de semáforo epidemiológico por uno de menor riesgo.

"Aguascalientes subió con variaciones importantes, tiene subidas y bajadas, ahora está en una meseta, en semáforo naranja, no hay cambio sustantivo, la ocupación hospitalaria sigue al alza, no entra aún en un periodo de disminución ni estabilidad".

López-Gatell Ramírez destacó que Sinaloa es la entidad federativa con más tiempo en una fase de descenso de la pandemia. "Se reclutaron casos tempranamente, el primero fue en CDMX y el segundo en Sinaloa, la epidemia subió, llegó a un máximo en la semana 23 y desde entonces es el estado con más tiempo en descenso".

En cuanto a la Ciudad de México, el funcionario mencionó que llegó a un punto máximo en la semana 20 y desde entonces tuvo una meseta, pero ahora se mantiene con estabilidad. "La CDMX muestra la complejidad de controlar la epidemia en zonas urbanas, pero vemos que la mortalidad ha ido disminuyendo desde la semana 20 a la 35".