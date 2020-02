Querétaro suma 12 días con niveles altos de contaminación

Querétaro suma 12 días con altos niveles de contaminación en la delegación Felipe Carrillo Puerto, lo que ha provocado la suspensión de actividades al aire libre y la emisión de una serie de recomendaciones para adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

De acuerdo con Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable, aún no se detecta la fuente de contaminación en la delegación, y se prevé que en las próximas horas haya resultados para atender este problema.

"Hoy seguimos [lunes] haciendo recorridos, espero que, en esta semana, probablemente el miércoles, tendremos perfectamente identificados los orígenes de estas partículas y tomaremos medidas", explicó Del Prete.

Este martes, se llegó al día 12 con una mala calidad de aire en esa zona de la capital queretana, a causa de elevados índices en las partículas PM10; el 7 de febrero el semáforo alcanzó el color morado en esa delegación, que significa "calidad extremadamente mala".

En los siguientes días, el semáforo —en alguno de los tres reportes diarios que emite el Centro de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Querétaro (CeMCAQ) — registró los diferentes colores, aunque en morado sólo se reportó el viernes 7 y el martes 11 de febrero.

Indicó que para declarar contingencia los niveles de contaminación deben prevalecer 24 horas, y en la delegación Felipe Carrillo Puerto solo se mantienen algunas horas del día. Situación que se confirmó a través del nuevo comunicado del Comité de Alerta Temprana en materia de Salud Ambiental (CATSA).

El documento indica que "continúan presentando valores altos en la estación Felipe Carrillo Puerto, por lo cual emiten recomendaciones; sin embargo, esto no indica que se decrete contingencia ambiental", señala.

Las recomendaciones son para los grupos sensibles de la zona noreste de la ciudad de Querétaro, es decir, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

El CATSA recomienda que no realicen actividades al aire libre, así como que acudan al médico en caso de presentar síntomas cardíacos o respiratorios.

El organismo pidió a las autoridades escolares evitar que los estudiantes realicen cualquier actividad al aire libre, incluyendo recesos, de manera que los niños de la zona tienen restringida la salida a jugar al aire libre a la hora del receso, por lo que los alimentos los consumen dentro del salón, y realizan algunas actividades lúdicas.

Lo mismo ocurre con la clase de educación física, los salones son habilitados para dar espacio a los alumnos para ejercitarse dentro del aula. "Igualmente, la población en general debe evitar las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre; se prohíbe la quema de cualquier material o residuo sólido a cielo abierto, quemas agrícolas y fogatas", agrega el comunicado.

Reiteran la petición a la población para mantenerse informados a través de la información oficial de los sitios en la web: www.cemcaq.mx, www.queretaro.gob.mx/sedesu así como las cuentas de twitter @CeMCAQ y @SEDESUQro.