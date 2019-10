¡Quien ama no asesina!", responde madre de Lesvy al presunto feminicida

Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlin Osorio, hallada muerta en Ciudad Universitaria en mayo de 2017, advirtió que "¡quien ama no lastima y no asesina!", luego que el presunto feminicida de su hija, Jorge Luis "N", declaró que amaba a la joven de 22 años y no la había asesinado.

Entrevistada al término de la última audiencia de desahogo de pruebas en el juicio oral que se le sigue a Jorge Luis, presunto autor del asesinato de la joven Lesvy, de 22 años de edad, sostuvo que esas palabras no las pronunció durante la audiencia, porque quien tiene que decirle que es un asesino es el tribunal.

"Quien tiene que decirle que es un asesino es el tribunal, nosotros ya se lo dijimos desde un inicio y tenemos la convicción y por eso estamos aquí", sostuvo afuera del reclusorio Oriente, en donde está preso quien fuera el novio de su hija desde 2017.

Reiteró que no fue un suicidio, sino un feminicidio; "y lo dijimos desde el primer momento. Entonces sus palabras se las lleva el viento, las palabras son huecas cuando las acciones dicen lo contrario".

También desestimó los comentarios finales de quien fuera novio de su hijo, y aseguró que "es una mentira más. Nos mintió desde el primer momento, mintió a los jueces, a las autoridades, es una cadena de mentiras y de impunidad".

Afirmó que Jorge Luis miente por eso están en un proceso de dos años, cinco meses y un día, de ahí que no puede detenerse a reflexionar sobre esos declaraciones, porque cuando se ama no se lastima y no se asesina.

Además, descalificó una pericial presentada por la defensa, porque criminalizó a Lesvy, y reiteró que tienen la convicción que Jorge Luis asesino a su hija.

En cuanto al nuevo receso del juicio hasta el 11 de octubre, dijo que aun cuando han esperado suficiente, están dispuestos a esperar más tiempo en aras que el proceso sea muy transparente y que el tribunal considere los elementos suficientes para que haga un dictamen.

Sin embargo, reprochó las malas prácticas que ha habido por muchos funcionarios en los más de dos años que llevan en este proceso.

Por último, señaló que esperan una decisión con perspectiva de género el 11 de octubre próximo ante la acusación de feminicidio agravado contra Jorge Luis.