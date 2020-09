¿Quién era "La Jefa" de Barras Praderas que murió por Covid-19?

Durante las últimas horas, el fallecimiento de José Luis Espinosa "La Jefa" a causa del Covid-19 se volvió tendencia en redes sociales.

El popular personaje era el cofundador, junto a Paul Villafuerte, del gimnasio "Barras Praderas", ubicado en la calle Miguel Allende, número 1, praderas de San Mateo, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El lugar fue creado y adaptado para ayudar a que el dinero no sea una excusa para que las personas de pocos recursos no se ejerciten, además de auxiliar a las personas que están en un proceso de rehabilitación de drogas y otras adicciones.

Te platicamos un poco de quién fue "La Jefa".

José Luis siempre se declaró un amante de los deportes y toda su vida se dedicó a realizar ejercicio. Él hacía pesas y le gustaba practicar box, sin embargo por un antiguo trabajo se vio obligado a dejar estas actividades.

Luego de esta etapa, "La Jefa" se dio cuenta que los deportes eran su verdadera pasión y volvió a las andadas, antes de su muerte, ya sumaba 12 años entrenando sin interrupciones.

Fue Paul Villafuerte quien lo invitó a ejercitarse, y si bien al inicio Espinosa no estaba convencido de aceptar, ya que decía que el ambiente era muy pesado y además él prefería quedarse en casa para procurar a su familia, el día que asistió a entrenar, se enamoró.

No pasó mucho tiempo para que sus propias carencias le dieran la inspiración para desarrollar un gimnasio gratuito para todos aquellos que no cuentan con recursos para pagar una membresía.

Tras la llegada de la pandemia del coronavirus, "La Jefa" declaró en una entrevista que no creía en la existencia de dicho virus, y es que junto con su amigo y colega, Paul, decían jamás haber visto a nadie que lo contrajera.

Luis Espinosa padecía de diabetes, lo que causó que el SARS-Cov-2 afectara con mayor rapidez, tras complicarse sus malestares, fue internado en un hospital, sin embargo el deportista no resistió y falleció a sus 65 años.