¿Quién es Brayan Ángulo, posible refuerzo de Cruz Azul?

Con la inminente llegada de Brayan Angulo, el Cruz Azul aumentaría el poderío en su ataque para el Apertura 2019, en el cual sólo ha metido un gol en 180 minutos.

El ecuatoriano, quien ha marcado 9 goles en el año con el Emelec, llegaría a La Máquina para pelear por el puesto titular con Milton Caraglio, ya que Martín Cauteruccio no pinta para el entrenador Pedro Caixinha, y no va a agilizar el proceso de Santiago "Chaquito" Giménez.

Desde que los cementeros fueron eliminados del Clausura 2019 —en manos del América—, Ricardo Peláez, director deportivo celeste, prometió tres refuerzos, uno por cada línea. En el mercado del verano Cruz Azul ya contrató a Juan Escobar (defensa) y a Guillermo "Pol" Fernández (medio), sin encontrar al delantero aún.

La Máquina buscó en México (Lucas Cavallini) y en Estados Unidos (Mauro Manotas), pero las negociaciones se resbalaron de las manos y no cerró a un refuerzo más, hasta ahora. Caraglio, a pesar de que cerró con 11 anotaciones el Clausura 2019, tuvo un arranque bastante flojo, similar a lo demostrado en el presente certamen. Mientras que Cauteruccio, relegado al banquillo, no marca desde el 23 de noviembre del año pasado y está por sumar mil minutos sin gol.

El partido pasado, frente a Toluca, Caixinha utilizó en 90 minutos a tres centro delanteros, Caraglio, Jonathan Rodríguez —quien marcó cuando estaba como extremo— y a Edgar Méndez, sin encontrar al "killer", por lo que continuó la búsqueda por ese jugador.

El Emelec y Cruz Azul ya habrían cerrado la negociación por Brayan Angulo, quien aterrizaría el lunes (martes, a más tardar) para firmar con los cementeros. Con ritmo de juego, como le gusta a la directiva celeste, facilitaría su adaptación con el equipo.