¿Quién es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy detenido en el reclusorio oriente acusado por el delito de trata de personas, es priista que ha sido diputado local y federal, hasta lograr la presidencia del partido en la capital del país, y vinculado al sector de pepenadores en la alcaldía Iztapalapa por ello se le conoce como el "Rey de la Basura".

Dentro del priismo forjó y tejió alianzas, además de mantener una estructura territorial, que le han permitido que cercanos colaboradores suyos ocupen cargos de relevancia como es hoy actualmente el presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos, o el actual secretario adjunto a la presidencia nacional, Tonatituh González, ya en la época de Alejandro Moreno.

El 27 de enero del 2020, en una entrevista con EL UNIVERSAL, titulada "No seré un líder de escritorio" para hablar sobre su llegada a la presidencia del PRI capitalino, Betanzos habló sobre Gutiérrez de la Torre.

¿No teme que su administración sea ensombrecida por su amistad con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

-No tiene porqué. Como ha quedado establecido, contra Cuauhtémoc no existe nada, legal ni administrativamente. Es mi amigo y nunca lo negaré. Aunque he de aclarar que el PRI necesita de todos sus cuadros, para salir de la situación en la que nos encontramos.

Contra Cuauhtémoc no hubo causal y dentro del partido goza de todos sus derechos y se le respetan, como a todos los anteriores presidentes del partido. Todos sabemos que para el PRI, tanto él como muchos otros, son importantes. Insisto, se trata de sumar, no de restar.

En ese mismo año, ya cuando la Fiscalía capitalina revivió la indagatoria contra el exlíder priista por el delito de trata de personas -luego de que había sido exonerado por la entonces procuraduría capitalina, a cargo de Rodolfo Ríos, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera- circularon en mayo del 2021 fotografías, que eran del 2020, de Gutiérrez de la Torre en reunión con Luis Gerardo Quijano, hoy alcalde de Magdalena Contreras.

Otro de sus cercanos, el exdiputado local, Cristian Vargas, que fue conocido como el "dipuhooligan" porque rompió ventanas para ingresar a sus oficinas en la extinta Asamblea Legislativa del DF, ahora es concejal del PRI en la alcaldía Gustavo A. Madero.

---Su herencia

Nació el 16 de mayo de 1968 en Iztapalapa, Ciudad de México. Es licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana.

La historia de Gutiérrez de la Torre se remonta a su papá, Rafael Gutiérrez Moreno, líder de pepenadores en Iztapalapa por más de 20 años y hasta diputado federal por el PRI en dos ocasiones.

Rafael Gutiérrez, el verdadero "Rey de la Basura", fue asesinado el 14 de febrero de 1987.

Cuauhtémoc heredó su fortuna y el título del "Rey de la Basura". Se formó como militante del PRI desde los 14 años. Tomó parte del control junto con sus familiares del gremio de pepenadores durante los años 80 mientras cursaba su carrera de derecho.

Las alianzas que fincaron su padre y él, le abrieron paso para ocupar puestos al interior del partido, por lo que en 1994 se convirtió en secretario general del Movimiento Territorial del PRI, aunque en 2011 quiso ser jefe de Gobierno, y en 2014 ocupó la presidencia del PRI capitalino, cargo que dejó tras la denuncia de trata de personas.

Fue asambleísta de la Ciudad de México de 1995 a 1997 y diputado local en la II Legislatura del 2000 al 2003.

Aunque su ingreso a un penal capitalino no es nuevo para él, pues en 1999, De la Torre pasó algunas horas en el Reclusorio Preventivo Norte, al ser acusado de despojo de agraviado en un predio llamado Las Minas en Iztapalapa.

A mediados de los 90 inició su militancia en el Movimiento Territorial del PRI como Secretario General, y desde entonces fue acusado constantemente de obtener poder político a base de violencia.

En octubre de 2003, irrumpió violentamente en un auditorio de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), donde sus acompañantes atacaron con sillas a consejeros que apoyaban a la diputada para la dirigencia local del partido, María de los Ángeles Moreno; y en 2006, fue acusado de contratar golpeadores que mataron a dos pepenadores durante una confrontación en uno de los basureros.

El 3 de septiembre de 2009, Cuauhtémoc llegó al cargo de diputado federal por reemplazo de Patricia Jiménez Case, quien fue propuesta por el PRI por vía plurinominal como diputada federal por la LXI Legislatura y que ingresó en funciones el 1 de septiembre 2009, pero dos días después de haber entrado en funciones renunció al cargo para que Cuauhtémoc ingresara en su lugar. Este caso fue conocido como "Las Juanitas", ya que se sospechaba sobre la intención de evadir la ley de paridad de género del Congreso.

En el 2014, Gutiérrez de la Torre ya era presidente del PRI capitalino tras ganar la elección.

Pero al revelarse un reportaje de MVS noticias sobre una presunta red de trata que operaba con dinero del partido político siendo él el líder, en abril de ese año, el PRI nacional anunció que de común acuerdo se separó del cargo para dar paso a las indagatorias.

En entrevistas afirmó que no había elementos en su contra.

Fue exonerado por la FGJ capitalina en la época de Mancera. Se le restituyeron sus derechos partidarios.

En el 2020, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, dijo que se revivió el expediente porque hubo omisiones en la indagatoria. Se lanzó una ficha de la interpol en más de 100 países.

Por esos hechos, el 9 de marzo pasado, un juez giró orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre, así como en contra de la diputada local Sandra Vaca -que pidió licencia del cargo-, Roberto Zamorano, Claudia Priscila Martínez y Adriana Rodríguez. A todos se les acusó del delito de trata de personas y asociación delictuosa.

Claudia Priscila fue detenida; Cuauhtémoc le siguió este 29 de diciembre de 2021.