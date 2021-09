"¿Quién es el Israel Vallarta que nos ha tratado de presentar AMLO?", cuestiona Loret de Mola

Luego de que este martes Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que Israel Vallarta no será beneficiario del acuerdo para liberar internos sin sentencia, víctimas de tortura y adultos mayores porque tiene un proceso abierto por otros secuestro, el periodista Carlos Loret de Mola señaló que al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se le cayó el montaje en su contra.

"Esto les tumba el teatrito al Presidente, a sus periodistas favoritos, aplaudidores, los que se dedican a lavarle la cara. ¡Se les cayó el montaje en mi contra!", expresó.

En su programa "Así las cosas con Loret" en W Radio, el columnista de EL UNIVERSAL acusó que en la administración de López Obrador llevan acusándolo del montaje en el caso de Florence Cassez porque ha destapado investigaciones de las casas de Manuel Bartlett, las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, la entrega de dinero a Epigmenio Ibarra, los contratos a Felipa Obrador y los videos en los que se observa recibir dinero en efectivo a Pío y Martín Jesús López Obrador.

Loret refirió que López Obrador alentó la versión de que por culpa del periodista, Israel Vallarta estaba en la cárcel.

"Me fui enterando que resulta que Israel Vallarta está acusado de cuando menos uno, si no es que dos secuestros más, en los que no puede decir que no hubo montaje, tortura, entre todo esto que ha estado enarbolando y acusándome a mí de que he sido parte de eso. ¡Ah caray!, tons me pregunto ¿si es un secuestrado, por que a ver, Florence Cassez no dijeron ´es inocente´, nada más dijeron ´la detuvieron violando los procedimientos, se va libre´. A lo mejor es secuestradora, a lo menor no, eso no se definió, eso lo determinó la Corte. Se va libre porque en su detención hubo un montaje, una irregularidad. '¿Por qué no se va Israel Vallarta?'", señaló el reportero.

"Quiúbole, se les cayó el teatrito. ¿Quién es entonces Israel Vallarta? ¿Quién es entonces Israel Vallarta y quién es el Vallarta que nos han tratado de presentar con el objetivo de golpear a un periodista, el Presidente, sus comunicadores afines, sus locutores afines?", preguntó el periodista.

Loret de Mola mencionó que el presidente López Obrador les encargó a Adán Augusto López y a Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, de revisar el caso de Israel Vallarta y dejar libre al supuesto líder de los secuestradores "Los Zodiaco".

"Pues no se puede porque resulta que Vallarta tiene otros temitas, de los que no habla él, de los que no hablan sus activistas, de los que no hablan los periodistas aplaudidores que lo único que quieren es lavarle la cara al Presidente y ayudarle en su misión pa' pegarme a mí", indicó Carlos Loret de Mola.

Recordó que en una entrevista que tuvo con Sánchez Cordero en Latinus, la exsecretaria de gobernación le dijo que Israel Vallarta tenía otras dos causas de secuestro, además de la Florence Cassez.

"Prefiere tener este discurso mediático para parecer una víctima", dijo el periodista.