¿Quién es el ladrón golpeado en la combi de Texcoco?

El video de un sujeto que fue golpeado por pasajeros al intentar asaltar una combi en Texcoco, Estado de México, se viralizó y ha sido tendencia durante las últimas horas. Incluso, un sinnúmero de memes, videos editados e imágenes han tapizado las redes sociales, pero... ¿quién es el desafortunado delincuente?, pues ya se sabe.

De acuerdo información obtenida por el reportero Carlos Jiménez, se trata de Raúl "N", quien, al parecer, es chofer de transporte público y también trabaja como guardia de seguridad.

Lo anterior se supo al encontrar entre sus pertenencias una licencia tipo "B", que se extiende para conductores de transporte de pasajeros, además, también se localizó una credencial que lo acredita como empleado de una empresa de seguridad privada.

El ahora detenido actualmente tiene 24 años y el próximo jueves 6 de agosto cumplirá 25.

ERA CHOFER DE TRANSPORTE PÚBLICO...Y GUARDIA de SEGURIDAD

Así acabó tras su fallido robo.

Corrijo: tiene 24 años; el jueves cumple 25 #ratadecombi pic.twitter.com/lM3MKGDuC6 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 4, 2020

EL VIDEO DE LA GOLPIZA

Un video que ha circulado en redes sociales muestra cómo, durante uno de los viajes cotidianos de esta unidad de la Ruta 83, un par de individuos le hacen la parada a la combi y, en cuanto ponen un pie sobre ésta, inician con el atraco que finalmente no se consumó, ya que uno de los dos delincuentes no pudo abordar el transporte debido a que el chofer se arrancó, no así su desafortunado cómplice.

Entre los pasajeros le pusieron el pie para que tropezara y quedara sólo al interior de la vagoneta, para hacer justicia por propia mano y propinarle tal golpiza.

"¡Pa´ que sientas lo que sentimos!", se escucha decir a uno de los usuarios. "No que muy león", exclama otro, mientras, entre todos, le asestan puñetazos y patadas al delincuente.

El video se hizo tan popular que por todos lados surgieron infinidad de memes, videos con música de Panteón Rococó de fondo, o incluso con "doblaje latino".