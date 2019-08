¿Quién es Pedro Mundo y por qué es tendencia en redes?

Este miércoles apareció en tendencias nacionales un nombre que no a todos los usuarios de redes sociales dice mucho: Pedro Mundo.

Se trata de un secretario del área de Servicios Escolares de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, muy querido por los alumnos y ex alumnos que han estudiado ahí.

El secretario era conocido por su eficiencia en resolver problemas y trámites de los estudiantes de distintas carreras: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Sociología y sobre todo Ciencias de la Comunicación, que presentaba mayor matrícula.

Por ello, los jóvenes alumnos preferían acercarse a la oficina donde atendía Mundo, sobre todo en el trámite de altas y bajas de lugares, o bien cambios de grupos, casi siempre saturados.

Luego de más de 30 años de trabajo en la Universidad, Pedro Antonio Mundo se jubila, por lo que al enterarse de la noticia, muchos universitarios lo colocaron rápidamente en los primeros lugares de tendencias en Twitter, ya sea con su nombre o con las siglas de la Facultad: FCPyS.

Cabe destacar que muchos de sus egresados son precisamente comunicólogos o bien trabajan en medios, lo que explicaría que un secretario de esa Facultad se convirtiera en tendencia nacional. Esto cuando evidentemente la gran mayoría de los usuarios, ajenos a esa escuela, no lo conocen.

Ante ello, las bromas y memes locales se han colocado en los primeros lugares de Twitter, muchos de ellos en recuerdo a las prontas soluciones que siempre daba Pedro Mundo a los problemas de inscripción de los alumnos de la Facultad.