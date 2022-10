Quién es Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía

A-AA+

El presidente André Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina que la nueva titular de la Secretaría de Hacienda es Raquel Buenrostro, en sustitución de Tatiana Clouthier, quien presentó su renuncia. Aquí te decimos quién es la nueva encargada de esta importante cartera.

El mandatario federal informó el jueves sobre la salida de Clouthier quien a su vez leyó una carta explicando los motivos de su renuncia.

"Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo", dijo con llanto Tatiana Clouthier al anunciar que dejaba la Secretaría de Economía.

PERFIL

Raquel Buenrostro fue la primera jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es matemática y economista.

Proviene de una familia humilde originaria de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Estudió Matemáticas porque le gustaban y siempre tuvo el apoyo de sus padres.

Es la mayor de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. En la universidad empezó a estudiar Física, pero como no le gustaron los laboratorios "por aburridos", se cambió a Matemáticas, y por azares del destino acabó estudiando Economía.

Raquel Buenrostro es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ahí se le otorgó la medalla Gabino Barreda con la tesis "Acerca del teorema de Miller-Teply".

Después, obtuvo la maestría en Economía por El Colegio de México con el trabajo "Comportamiento del tipo de cambio dentro de una banda: análisis de los efectos debidos a la intervención intramarginal del Banco Central".

Trayectoria

Buenrostro tiene una trayectoria de más de 20 años en la administración pública, donde, entre otras cosas, fungió como:

-Directora General de Administración en la Secretaría de Turismo

-Directora General de Innovación y Calidad en la Secretaría de Educación Pública

-Directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

-Gerente de Planeación y Desarrollo en Petróleos Mexicanos y Subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México.

Mientras que en la academia, la nueva secretaria de Economía ha impartido diversos cursos de matemáticas y economía en la UNAM y El Colegio de México.