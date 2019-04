¿Quién fue Lourdes Ruiz, "La Reina del Albur" de Tepito?

Este sábado falleció Lourdes Ruiz, mejor conocida como "La reina del albur", quien residía en el Barrio Bravo de Tepito y era un personaje muy popular en la capital.

Los que la conocieron cuentan que Lourdes Ruiz era una mujer "en todo el esplendor de la palabra". Señalaron que trabajaba "a canto de grillo y a canto de gallo", ya que comenzaba a laborar desde temprano en su puesto de ropa en Tepito.

"Siempre la veías trabajando, siempre trabajando en su puesto o en sus cosas", dijo Mayra Valenzuela, una de las llamadas "Siete cabronas de Tepito", grupo al que pertenecía Ruiz Baltazar. En entrevista con EL UNIVERSAL, Mayra señaló que la mujer falleció a las 4:00 horas de este sábado, 13 de abril, a los 47 años de edad, a causa de un paro cardíaco. "Hoy muere 'La reina del albur', pero su legado siempre seguirá", sostuvo.

Contó que Lourdes se dedicó al comercio en el Barrio Bravo desde que era chica, que era hija de comerciantes y que su fallecimiento no impedirá que el puesto donde trabajaba desaparezca, ya que familiares se encargarán de mantenerlo en su sitio.

Valenzuela también dijo que a Ruiz Baltazar siempre fue soltera. "No le conocimos ningún cabrón", confiesa entre risas, antes de declarar que "La reina del albur" tiene una hija de 22 años llamada Valentina.

La secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Eunice Rendón, dijo a este medio que Lourdes Ruiz era la menor de tres hermanas y que en días pasados ella comenzó a sentirse enferma. "Tenía unos meses ya como algo, pero como era bien aguantadora...", declaró Rendón, quien también señaló que Lourdes no sólo trabajaba como vendedora en el Barrio Bravo, sino que incluso llegó a participar en películas, series, que escribió un libro y que impartió un diplomado sobre el albur en instituciones culturales.

Se informó que esta tarde la mujer sería velada en velada en la capilla alterna de los Funerales García, ubicados en la calle Versalles y General Prim, en la colonia Juárez.