Quien gane avión lo podrá guardar en aeropuertos de la Fuerza Aérea: AMLO

En su tercer y último día de gira de trabajo por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien se gane el avión presidencial no deberá preocuparse dónde guardarlo porque lo podrá hacer en los aeropuertos que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Acompañado por el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, el titular del Ejecutivo federal recordó que será esta semana cuando se decidirá si se rifa o se vende la lujosa aeronave.

"Se termina el avión presidencial, imagínense si yo me hubiera subido a ese avión que era un palacio para los cielos, que contaba con restaurante y alcoba. Como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo, y no se preocupen dónde lo van a estacionar, quien se lo gane en la rifa, ahí están los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardarlo".

"Ya vamos a resolver ese problema a más tardar la próxima semana, ya vamos a tomar la decisión y lo que se obtenga de la rifa o de la venta será para aparatos médicos para hospitales y centros de salud que tanto hacen falta".

En el evento, en el que supervisó el avance de obras de mejoramiento urbano en el municipio y en las que se invierten más de 400 millones de pesos de fondos federales, el presidente recordó que se le ofreció el avión presidencial al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau puesto que su avión se había averiado, "pero no le entró porque su avión no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México".

Aseguró que actualmente no hay corrupción en el gobierno federal e indicó que además de impedir que haya actos de esta índole, "se estigmatiza al que sea corrupto, se va al carajo".

López Obrador aseguró que la población mexicana "está feliz, feliz, y los únicos que están medio desquiciados son los qué estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar, pero ya se terminó la robadera".