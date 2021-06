¿Quién la encargada de "Quién es quién en las mentiras de la semana"?

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", que según dijo, estará destinada "a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes".

El mandatario indicó que Ana Elizabeth García Vilchis será la encargada de la sección.

Según su perfil en LinkedIn, García Vilchis es, desde 2011, coordinadora de Contenidos Web en "La Jornada" de Oriente.

Además, estudió la Licenciatura en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

También es directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

López Obrador agregó que la sección se presentará todos los miércoles durante su conferencia mañanera.

"Nos da mucho gusto que haya aceptado, porque no todos tienen el valor civil de denunciar con argumentos, con hechos", dijo el Presidente tras presentar a García Vilchis al frente de la sección.

"Beatriz se dedica a la investigación y está en archivo constantemente", agregó el mandatario.

--AMLO presenta "Quién es quién en las mentiras de la semana"

Al asegurar que en los últimos tiempos "la mentira ha sido una constante en los medios de comunicación", el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el "Quién es quién en las mentiras de las semanas", un informe de supuestas noticias que -a consideración del gobierno federal- es información falsas por parte de medios de comunicación convencionales y en redes sociales.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que hasta antes de su sexenio no había derecho de réplica, pero que bajo su administración se garantiza el derecho a la información y no hay censura, sino libertades plenas.

En Palacio Nacional, López Obrador manifestó que "nadie se tiene que sentir ofendido", pues afirmó que por encima del intereses personal, "por legitimo que sea, siempre debe de estar el interés general, el interés colectivo y vamos a iniciar este proceso".