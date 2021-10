Quien no esté de acuerdo con las condiciones laborales "que se vaya", dice ICA a trabajadores de Dos Bocas

ICA Flour puso sobre la mesa un ultimátum a sus trabajadores en la nueva refinería "Olmeca" de Dos Bocas, Tabasco: quién no esté de acuerdo con las condiciones laborales (que están por arriba de las de mercado) "que se vaya del proyecto".

Altos funcionarios del sector energético, con conocimiento del conflicto laboral en estas instalaciones, revelaron a EL UNIVERSAL que hasta ahora "no se está separando a nadie por la supuesta solicitud de incremento de salario y mejora de las condiciones laborales", sin embargo, revelaron que la constructora está dispuesta a que se vayan si no les satisfacen las condiciones económicas y labores que tienen.

Este jueves, la constructora hizo un llamado a los trabajadores inconformes para que se presenten a trabajar de manera normal y que su semana se les pagará completa, luego de denunciar que habían sido retirados de su área de trabajo y exigir aumento salarial y mejores prestaciones.

Los miles de obreros contratados por ICA Fluor realizaron un paro de actividades en la magna obra de refinación del sexenio, el pasado martes 12 de octubre, al dar a conocer a través de redes sociales que "no se respetaban sus horas de trabajo, no recibían pagos por tiempo extra, ni hay condiciones de seguridad", por lo que decidieron bloquear accesos a la nueva refinería.

Incluso ese mismo día se registraron altercados entre autoridades que usaron gases lacrimógenos y los trabajadores que se manifestaban. En ese primer enfrentamiento resultó herido un trabajador por impacto de bala de goma.

ICA Fluor asegura que cumple con obligaciones laborales

ICA Fluor aclaró que cumple sus obligaciones salariales, de seguridad social, física e integral y lo correspondiente a las prestaciones de ley para todos los trabajadores, según lo acordado con la representación sindical.

Señaló que las provocaciones fueron organizadas "por personas no identificadas, ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo de la empresa", pero hoy dijo a todos los trabajadores que tiene contratados que si no les gustan las condiciones laborales que se vayan del proyecto.

Desde entonces, elementos de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores ante las protestas", comunicó la constructora mexicana.

Además del conflicto que los trabajadores tienen con ICA Fluor denunciaron "moches" del sindicato que firmó contrato colectivo con ICA Fluor, "con pleno conocimiento del tipo de sindicato gansteril que encabeza Ricardo Hernández Daza", desde el pago de 100 y hasta 500 pesos semanales por el derecho a trabajar en la obra, el pago de uniforme que la constructora les entregó y el pago del servicio de comedor, entre otros, según comentaron trabajadores que solicitaron el anonimato por temor a represalias.

Una ficha de la Fiscalía General del estado de Tabasco, adscrita al municipio de Cunduacán, muestra que Hernández Daza, secretario general del sindicato de la Construcción de la CTM en Paraíso, Tabasco, fue detenido ya que contaba con 47 órdenes de aprehensión en su contra, "por extorsión, secuestro, fraude, amenazas, robo y obstrucción de vías de comunicación" en 2018 y más tarde liberado.