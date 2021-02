Quien no se inmunice ahora puede hacerlo más adelante: Ssa

El director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), Ricardo Cortés Alcalá, señaló que el calendario de entregas de las vacunas contra Covid-19 está planteado de enero a diciembre de 2021 para un total de 107 millones de personas, de tal manera que quienes decidan no vacunarse ahora podrán hacerlo durante todo el año.

"Si una persona adulta mayor hoy por falta de información, por falta de comunicación decide no aplicarse la vacuna, pero en mayo, junio o julio o en octubre o noviembre toma la decisión de sí aplicarse la vacuna porque su miedo se le quitó al ver cómo todas las demás personas de su grupo de edad [podrán hacerlo]", dijo el funcionario.

En conferencia de prensa el funcionario actualizó el escenario nacional sobre la pandemia a causa del SARS-Cov-2: la cifra de fallecimientos sumó 180 mil 536, en tanto los casos activos ascienden a 47 mil 168 y los esquemas completos de vacunación alcanzaron 456 mil 217.

Señaló que el porcentaje de ocupación hospitalaria a nivel nacional asciende a 34%, donde la ocupación de camas para atención general es de 33%, totalizando 31 mil 743 camas, de las cuales 21 mil 227 están disponibles, mientras que 10 mil 476 se encuentran ocupadas.

En el reporte de esta semana epidemiológica no hay estados con ocupación mayor a 70%: la Ciudad de México tiene 58%; Puebla 54% y Estado de México 52% de camas generales ocupadas; 29 entidades cuentan con niveles menores a 50%.

La ocupación de camas con ventilador presenta un nivel en todo el país de 36% con 11 mil 190 camas en total, de las cuales 7 mil 115 están disponibles y 4 mil 75 están ocupadas.

Sobre los detalles de la vacunación, Cortés Alcalá indicó que las dosis aplicadas este 22 de febrero sumaron 38 mil 790 y el acumulado de dosis presenta una cifra de un millón 733 mil 404, en tanto reportó que mil 441 fueron dosis perdidas.

Precisó que el número de vacunas aplicadas a Personas Adultas Mayores (PAM) sumaron 608 mil 275 y los casos que han reportado algún tipo de reacción al ser inoculados sumaron 7 mil 795 casos [lo que representa 0.4% del total de las dosis aplicadas], de los cuales 47 reportan una condición grave.

El funcionario agregó que en el Estado de México durante el inicio de la vacunación se aplicaron 4 mil 180 dosis.