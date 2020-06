Quienes afirman que no enfermé de COVID-19 superaron "límites de las diferencias políticas": Zoé Robledo

Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), opinó que quienes han difundido información que apunta que no estuvo enfermo de COVID-19 sobrepasaron los "límites de la decencia" y hacerlo superó "los límites de las diferencias políticas".

"En medio de esta tragedia me encuentro con un fake news que circula en las redes sociales, una nota que surgió desde cuentas anónimas que dice que nuca tuve COVID", dijo el funcionario en un video que difundió en sus redes sociales.

Dijo que algunas personas le aconsejaron no responder, pero decidió hacerlo porque personajes de la política han compartido la información.

"Ver que personajes de la vida pública, políticos, ex políticos, funcionarios, periodistas, activistas retoman y además difunden esta información con una irresponsable ligereza, es que me parece hacer un par de reflexiones", expuso en un video de casi tres minutos.

Zoé Robledo deseó a otras personas que no enfermen de COVID-19, como lo hicieron él, su esposa y sus dos hijos.

"A quienes han asegurado que no tuve COVID, yo les deseo salud, que se cuiden, que ojalá no se vayan a contagiar, y si desafortunadamente les llega a ocurrir, ojalá no vivan los difíciles momentos por los que yo pase, porque hasta los síntomas, por más leves que sea, traen consigo afecciones", expuso.

El pasado 15 de junio, Zoé Robledo Aburto, informó que, tras 15 días de permanecer en confinamiento, dio negativo al COVID-19.

"Después de 15 días de aislamiento, quiero informar que resulté negativo a #COVID19. Nos vemos mañana con las pilas recargadas, con todo el compromiso y mucho ánimo", detalló.