Quienes critican el apoyo a los pobres "practican la religión del egoísmo", dice AMLO

EL FUERTE, Sin. (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó a aquellas personas que critican que en su gobierno los pobres sean la prioridad, y "que todos los domingos van a las Iglesias y templos, no practican la religión del humanismo sino la religión del egoísmo".



Al visitar el Hospital Rural de El Fuerte, acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el titular del Ejecutivo federal afirmó que a diferencia de otros sexenios, su gobierno entrega de manera directa los apoyos económicos, puesto que antes éstos "llegaban con moche y piquetes de ojos".

"Antes todo el subsidio del campo se quedaba arriba y no llegaba nada para los pobres, y no me vengan a decir que esto está mal, porque eso tiene que ver con el humanismo y el cristianismo, con todas las religiones".

"De qué sirve ir a la iglesia todos los domingos o a los templos si va uno a estar practicando en los hechos la religión del egoísmo y no del humanismo".

Ante unas mil personas reunidas en esas instalaciones médicas, el mandatario pidió dejar atrás las diferencias políticas, por lo que llamó a la unidad del país y sólo cuando haya procesos electorales "que cada quien agarre su partido y ahí si vamos a pelear de manera pacífica".