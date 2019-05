¿Quiénes fueron los senadores ausentes en votación de reforma educativa?

Tres senadores estuvieron ausentes durante la votación en la cámara alta del dictamen de la reforma educativa.



Salomón Jara Cruz

Es senador por mayoría relativa de Oaxaca, su último cargo fue como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del gobierno de Oaxaca de 2010 a 2013.

También buscó la gubernatura de su estado natal en 2016 por Morena.

Es fundador de Morena en esta entidad, lo mismo que del PRD solo que en 1988, del que fue presidente local en 1991. Ha sido diputado federal, local. Es la segunda ocasión que se desempeña como senador, la primera vez fue en las legislaturas 50 y 51.

Es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Recientemente fue criticado por presentar una iniciativa para castigar a las calificadoras de riesgo por no ser "objetivas", dijo el legislador al anunciar la propuesta. Misma que fue desechada y que no llegó a tribuna.

Esto después de que de que Fitch bajara en dos escalones la calificación de Pemex, y Standard & Poor's colocara en perspectiva negativa el desempeño de gobierno federal.

Antes de abandonar el salón de plenos cuando se discutía la reforma educativa, en su intervención para hablar a favor de ésta señaló que ninguna reforma puede ser viable si no toma en cuenta el sentir de los actores y si no pone en el centro, el beneficio de los principales involucrados: nuestras niñas y niños.

"El pueblo apostó por dejar esos tiempos en el olvido y, el pasado 2 de julio, avaló a una nueva mayoría con un claro mandato: echar abajo las reformas estructurales del neoliberalismo, acordadas por una minoría para beneficio de unos cuantos.

Me siento muy orgulloso de ser parte de este proceso de transformación; de este proceso de cambio y que evolución, en el que la sociedad mexicana, podrá percibir que el fondo y las formas ya no son como solían ser", expresó en tribuna.



Lucía Trasviña

Es senadora por Baja California Sur, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue candidata a la presidencia municipal de la Paz por el PRD y PRI en 1989, a diputada local por PST en 1977, y a una senaduría por el PT en 2000. Por primera vez es legisladora bajo las siglas de Morena.

Según la semblanza curricular que aparece en la página del Senado, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, pero no señala por cuáles instituciones educativas.

Se dio a conocer porque el 22 de marzo, desde la tribuna gritó a los senadores de oposición que eran unos " sátrapas, entrelucidos, ratas, lirios, tapaderas", y para rematar expresó: "y no les tengo miedo cabrones".

Mientras que el pasado 10 de abril, tanto la senadora del PRI, Claudia Anaya, como Josefina Vázquez del PAN, se quejaron de las formas en que fueron tratadas en el seno de la comisión de Seguridad, cuando se discutía la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que obligó a Trasviña a ofrecerles una disculpa pública en el salón de plenos.



Marcela Mora

Senadora por Encuentro Social bajo el principio de representación proporcional, es decir, plurinominal, es presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.



Tiene licenciatura trunca en Sociología por la UNAM, es licenciada en Psicología por la UAM, y es maestra en Medicina Social y Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco.

Es la primera vez que se desempeña como legisladora, fue asesora en Inmujeres de la Ciudad de México, y subdirectora de la Casa de las Niñas del DIF.

Es colaboradora en la Secretaría de Organización de Morena, representante de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, y consejera nacional.