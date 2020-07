¿Quiénes más han renunciado en 19 meses del gobierno de AMLO?

En 19 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de su gabinete se han presentado al menos 12 renuncias por parte de integrantes de su equipo. Estos son los funcionarios, entre ellos secretarios de Estados, subsecretarios y titulares de organismos autónomos, que han dejado el cargo.



1.- Javier Jiménez Espriú:

Hoy jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El miércoles, el mandatario admitió que había diferencias de opiniones en su gabinete. Espriú será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal.



2.- Asa Cristina Laurell:

El 19 de junio la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó la renuncia de Asa Cristina Laurell como titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS). El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la renuncia de Asa Cristina Laurell fue por diferencias con el titular de la dependencia, doctor Jorge Alcocer Varela, y advirtió que habrá más cambios. Entonces, el titular del Ejecutivo dijo que a pesar de que Asa Cristina Laurell es una mujer preparadísima -una de sus más cercanas colaboradoras-, le di mayor confianza el secretario Jorge Alcocer y al subsecretario, Hugo López-Gatell.

"Si por eso renunció, porque tenía diferencias a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza, o le di mayor confianza el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que es una gente honesta, y es una persona integra a él y al subsecretario, Hugo López-Gatell".



3.- Mara Gómez:

El 24 de junio Mara Gómez Pérez formalizó su renuncia a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la entregó a la Cámara de Senadores, instancia que en diciembre de 2019 la eligió por un periodo de cinco años para estar al frente del organismo. La salida de Mara Gómez se dio luego de que el Presidente ordenó recortar el 75 por ciento del presupuesto, de los capítulos 2000 y 3000, a las dependencias del gobierno federal. La comisionada criticó que esta acción podría dejar inoperante a su dependencia, aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se comprometió a que esto no sucedería.



4.- Candelaria Ochoa:

Le pasado 30 de junio de 2020, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó la renuncia irrevocable de Candelaria Ochoa como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Candelaria Ochoa presentó su renuncia irrevocable en una carta enviada a la responsable de la política interior y con copia al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. "Durante su gestión como titular de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos impulsó propuestas para el diseño de políticas públicas para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres, así como atender y erradicar las violencias contra ellas", señaló entonces la Segob.



5.- Mónica Maccise:

Mónica Maccise Duayhe presentó, el 19 de junio, su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) alegando que dicho organismo "no sólo debe existir, sino reforzarse". A través de un comunicado, el Conapred destacó las actividades que realizó la funcionaria al frente de la dependencia. "Maccise Duayhe enfocó su trabajo en que el Conapred fuera visibilizado como un organismo que liderara la lucha contra el racismo y la discriminación, así como que el consejo promoviera a través de diversos canales información para que la ciudadanía reflexionara y entendiera el impacto de los prejuicios y estigmas en la vida de las personas", señaló la institución.



6.- Carlos Urzúa:

El secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, anunció el 9 de julio de 2019 su renuncia al cargo, citando un "patente conflicto de interés" con a quienes llamó "personajes influyentes" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A menos de un año de haber asumido la posición el funcionario dijo a través de una carta en Twitter que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública y agregó que "se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".



7.- Josefa González-Blanco:

El 25 de mayo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se diera a conocer que un vuelo comercial se había retrasado más de 30 minutos a causa de una petición suya. "El día de ayer (24 de mayo) causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría", dijo en redes sociales. González-Blanco aclaró que no hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión.



8.- Germán Martínez:

El 21 de mayo, Germán Martínez presentó su renuncia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. En una carta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Martínez acusa que algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el organismo. "Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social", manifestó el senador con licencia.



9.- Tonatiuh Guillén:

El 14 de junio el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, presentó la renuncia a su cargo, esto en medio de una crisis migratoria que vivía el país. En Twitter, la dependencia informó que Guillén López presentó la renuncia al presidente López Obrador. Esto luego de las negociaciones que se llevaron a cabo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles y atender el flujo de migrantes centroamericanos.



10.- Clara Torres: El 16 de febrero de este año, la responsable del Programa de Estancias Infantiles, Clara Torres Armendáriz, renunció a su cargo y expuso que estaba en desacuerdo con los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese programa. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la exdiputada del PAN tomó la decisión de renunciar por considerar injusta la medida propuesta por el titular del Ejecutivo federal, de recortar el presupuesto a este programa y de entregar a los padres y madres de familiar el apoyo económico y no a los encargados de las estancias infantiles.



11.- Patricia Bugarín:

La subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín Gutiérrez dejó el cargo el pasado 15 de mayo para atender "un asunto personal impostergable".



12.- Simón Levy:

El 12 de abril, el subsecretario de Planeación y Política Turística, Simón Levy, presentó su renuncia irrevocable al cargo. En un mensaje en Twitter, dijo que dejó el cargo en la Secretaría de Turismo por motivos estrictamente personales.