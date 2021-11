¿Quiénes son los hijos de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha casado en dos ocasiones.

Rocío Beltrán nació en agosto de 1956 en Tabasco y fue esposa de López Obrador por casi 24 años. La esposa del entonces jefe capitalino murió a los 46 años el 12 de enero de 2003, tras varios años de lucha contra un padecimiento del sistema inmunológico.

Beltrán Medina fue sepultada en el Recinto Memorial de Villahermosa, donde el mandatario, en distintas ocasiones, le dedicó varias palabras a su exesposa.

La primera esposa de AMLO

El 2 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con Rocío Beltrán "caminó de la mano y recorrió Tabasco cuando inició el movimiento de izquierda".

Los hijos de AMLO con Rocío Beltrán son José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

El más grande es el único casado, con Carolyn Adams, y quien tiene un hijo, Salomón. José Ramón participa en la política activamente en Morena, el partido que fundó su padre, en el Estado de México.

José Ramón fue duramente criticado por un viaje que hizo junto a su pareja a Aspen, un destino turístico para gente de clase alta.

Andrés Manuel Jr también participa en la política, carrera que estudió en la UNAM, igual que su padre. Andrés Manuel fue vinculado sentimentalmente a la exMiss Venezuela, Irene Esser.

Durante algún tiempo, el segundo hijo de AMLO vivió en el famoso departamento de Copilco, en donde vivía el hoy Presidente cuando era jefe de Gobierno. Andrés Manuel Jr opera políticamente en la Ciudad de México.

Por último, Gonzalo López Beltrán es el tercer hijo de López Obrador y Rocío Beltrán. Gonzalo estudió sociología en la UNAM y se fue a trabajar en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco, muy probablemente para regresar más adelante a potenciar el proyecto de las clínicas deportivas impulsadas por la 4T.

Si bien Gonzalo Alfonso no había tenido contacto con las grandes ligas de este deporte, sí se le había visto involucrado con grandes empresarios aficionados al mismo. También en este espacio, a mediados de 2019, dimos a conocer una fotografía en la que el hijo del presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes, con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

Los tres hijos mayores de AMLO se asociaron para crear una fábrica de chocolates, llamada como su madre, Rocío.

Al respecto, un reportaje de la revista Proceso señala que hay un particular impulso a la siembra de cacao en Tabasco, en donde los hijos de AMLO tienen su fábrica de chocolates.

En el mismo contexto, EL UNIVERSAL publicó una investigación sobre el programa Sembrando Vida que el gobierno federal vende como "el programa de reforestación más grande del mundo", tumba árboles y fomenta los cambios de uso de suelo, que según Greenpeace son la principal causa de la deforestación que enfrenta México.

López Obrador y Beatriz Gutiérrez

Sin embargo, en el 2006, el Presidente se casó por segunda vez con Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tiene un hijo, Jesús Ernesto.

Jesús Ernesto tiene 14 años y es aficionado a las Águilas del América, como ha revelado su padre, con quien difiera en preferencias de futbol.

El hijo más pequeño de AMLO es por el único que el Presidente asegura que mete las manos. "Desde el principio, desde que tomé posesión en la Cámara (de Diputados), hablé de mis familiares; solo me hacía cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, pero del resto no".