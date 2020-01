¿Quiénes son los médicos investigados por falta de medicinas a niños con cáncer?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la SFP investiga al director Hospital Infantil de México "Federico Gómez", Jaime Nieto Zermeño, por el presunto "descontrol" en falta de medicamentos para atender a niños con cáncer.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que una de las hipótesis que algunos directores de hospitales, como el "Federico Gómez", causaron ese descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa que los abastecía.

"La hipótesis es que ellos están causando este descontrol con la empresa Pisa que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren seguir tendiendo el control del abasto de este tipo de medicamentos, por eso la SFP abrió una investigación".

Jaime Nieto Zermeño

Es el director del Hospital Infantil de México "Federico Gómez". Egresado de la UNAM, quien también labora en hospitales privados, como parte de sus asociaciones, y además, es docente en diversas universidades.

La especialidad de Jaime Nieto Zermeño es la pediatría, la cual ha ejercido en el Centro Médico, en el Hospital Infantil desde los años setenta.

En el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" ha desempeñado cargos de gran trascendencia como Subdirector de Asistencia Quirúrgica y Director de Enseñanza y Desarrollo Académico. Desde octubre de 2011, ocupa la Dirección Médica de este Instituto Nacional de Salud.

Además, es miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, como instituciones privadas.

Pero Jaime Nieto Zermeño es parte de la American Academy of Pediatrics, la Academia Mexicana de Pediatría y la Academia Mexicana de Cirugía.

Y de igual forma es profesor en la UNAM, y profesor invitado en La Salle y la Anáhuac.

Nieto Zermeño denunció desde el 2019 que había desabasto y otras irregularidades en el Hospital Infantil a su cargo por las medidas de austeridad.

Luis Enrique Juárez Villegas

Durante la conferencia del Presidente de esta mañana, no sólo señalaron a Jaime Nieto Zermeño, el director del Hospital Infantil Federico Díaz, sino también al jefe de Hemato Oncología de ese mismo instituto, quien se presume generó el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que tiene abierto un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019 por el desabasto de medicamentos a niños con cáncer.

Aunque en la conferencia del Presidente no se mencionó el nombre del titular del área de Hemato Oncología, el directorio del hospital "Federico Díaz" señala al doctor Luis Enrique Juárez Villegas como el responsable.

En 2019, reportes periodísticos consignaron que Juárez Villegas detalló que la Secretaría de Salud no había proporcionado información de lo que pasaría cuando el fármaco en existencia se terminara, pues habían alertado por la escasez de las medicinas para el cáncer en septiembre pasado.

Durante ese periodo, tanto Juárez Villegas como Nieto Zermeño alertaron sobre el desabasto que existía.