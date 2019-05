Quieren "ensuciar" imagen de candidato panista: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que pretenden manchar la imagen de su candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas.

Al arribar a la sede donde se desarrolla el debate entre los tres aspirantes a la gubernatura de esta entidad, el panista dijo que su candidato "no tiene cola que le pisen", contrario a su contrincante.

Sin mencionar nombres, aseguró que "el otro" candidato, en alusión al morenista Miguel Barbosa, jamás aclaró sus bienes.

"Lo quieren ensuciar, en cambio el otro candidato no ha aclarado absolutamente nada de lo que se le ha venido señalando no en esta elección ni en la otra", dijo.

En una breve entrevista, afirmó que Enrique Cárdenas compite contra un perfil turbio que representa lo peor de la política mexicana.

"Quieren tachar un perfil limpio y lo quieren hacer porque compite con un perfil turbio que representa lo peor de la política" señaló.

A las 20:00 horas los tres candidatos a la gubernatura de Puebla se enfrentarán en un debate organizado por el INE, con miras a las elecciones extraordinarias del 2 de junio.