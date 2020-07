Quintana Roo no presenta rezagos en el diagnóstico de Covid-19, aseguran

Al asegurar que se trabaja coordinadamente con autoridades sanitarias del gobierno federal, para la atención de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, la titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), Alejandra Aguirre Crespo, indicó que la entidad no presenta rezagos en el diagnóstico de Covid-19, ni en pacientes para la toma de muestra en las listas de espera.

Mediante una serie de mensajes en sus redes sociales, la funcionaria manifestó que ambas condiciones se han logrado debido al incremento del recurso humano y la adquisición de equipos especializados para el Laboratorio de Salud Pública, ubicado en Chetumal, en donde se procesan las pruebas aplicadas a pacientes bajo sospecha de haber adquirido el virus.

"Actuamos coordinadamente con las autoridades sanitarias nacionales y estamos al día con la información proporcionada con total responsabilidad y transparencia para el control de la pandemia", indicó.

La postura surge un día después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comunicó la decisión de suspender la actualización -anoche- del Semáforo Epidemiológico, bajo el argumento de que detectaron "inconsistencias" en los datos aportados por algunos estados.

"Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el Semáforo no es consistente en todos los estados; hay estados en donde la información que tenemos a la mano porque se notifica a través de canales oficiales (...) que no son consistentes en todos los estados.

"Eso nos llevó esta semana a estar descubriendo, al principio creímos que teníamos un desfase en nuestra base de datos y nos dimos cuenta que no, que hay inconsistencias", remarcó.

Además, López Gatell ubicó a Quintana Roo y a Yucatán, como entidades que después de haber logrado "excelentes" resultados en el manejo de la pandemia, presentan ahora repuntes en la movilidad urbana y en la velocidad de los contagios, a partir de la reapertura de actividades en junio pasado.

En el caso concreto de Quintana Roo, el funcionario federal subrayó que se ve "una señal preocupante", toda vez que registra mil 360 casos activos, lo que habla de "la urgente necesidad de controlar un rebrote".

"Se estabilizó, empezó a descender, empezó la apertura y probablemente la apertura está siendo demasiado rápida. Al reabrir, tun tun, tan tan, tenemos ahorita un incremento de un 29 por ciento", manifestó.

El caso más preocupante es el de Chetumal, cuya ocupación hospitalaria está casi a tope y con una escalada veloz de contagios.

"Si usted vive en Chetumal contribuya a que disminuyan los contagios y quédese en casa", exhortó López Gatell.

Cancún, luego estabilizarse, registra un repunte en el número de contagios, a partir del 16 de junio, justo cuando comenzó el grueso de la reapertura turística.

De acuerdo con el reporte diario sobre la evolución de la COVID-19 en la entidad, Quintana Roo superó ya la cifra de 5 mil casos acumulados de ayer a hoy. El viernes se contabilizaron cuatro mil 801 casos y hoy se contabilizaron 5 mil 030.

Los casos negativos suman 3 mil 639; 698, están en estudio y se reporta el fallecimiento de 693 personas.

Hay mil 598 pacientes en aislamiento social, enfrentando la enfermedad en sus casas y sólo 343 hospitalizados.

La ocupación hospitalaria en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que presenta 74 casos positivos y 11 defunciones, se agotó desde ayer y está al 100 por ciento; la de Bacalar, se ubica al 67 por ciento, con apenas 41 casos y 11 fallecimientos; la de Othón P. Blanco, llegó al 80 por ciento hoy, con mil 113 casos y 291 decesos.

Cancún sigue a la cabeza en casos acumulados, con 2 mil 712 pacientes positivos, según las cifras reconocidas oficialmente; aquí, han muerto ya mil 602 personas; la ocupación hospitalaria está al 38 por ciento, pero una vez más el avance de las cifras advierte una escalada.

De acuerdo con los datos de la Sesa, la velocidad de crecimiento de los casos, para la zona norte, en donde están Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum y Lázaro Cárdenas, es de 1.82. Hasta hace dos o tres semanas había bajado a 1.

En la zona sur, en donde los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos, volverán al color rojo en el Semáforo Epidemiológico Regional, a partir del lunes, esa velocidad es de 4.45.