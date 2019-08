Quitan recursos a niños campeones en matemáticas

Ciudad de México.- Hace una semana, un grupo de niños y jóvenes mexicanos regresaron con dos medallas de oro y dos de plata de la International Mathematics Competition 2019, celebrada en Sudáfrica, una de las competencias más importantes a nivel mundial. A pesar de ello, el Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, ha decidido dejar de apoyar económicamente a estos jóvenes talentosos.

La Olimpiada Matemática Mexicana (OMM) informó que Conacyt les negó recursos para el segundo semestre de 2019. Estas acciones ponen en la cuerda floja proyectos como la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, de la que México es sede, así como el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas.

"Este proyecto lleva más de 30 años, los niños han traído buenos resultados de competencias internacionales. En los procesos de las olimpiadas nacionales participan más de 500 mil niños a nivel estatal", señala el doctor Rogelio Valdez Delgado, presidente del comité organizador de la OMM.

Tradicionalmente, Conacyt apoyaba a las academias y sociedades científicas del país, pero desde la llegada de Álvarez-Buylla este respaldo quedó olvidado.

Este lunes, el presidente López Obrador negó que le quitaran recursos a la OMM: "Son nuestros adversarios que se la pasan inventando cosas (...) habrá fondos suficientes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos".