"Quitarle dinero a Salud es inhumano"

Ciudad de México.- En su regreso al Senado, Germán Martínez Cázares sostiene que él no iba ser cómplice de los recortes al sistema de Salud y que tampoco quería tener un pleito con los duendes hacendarios, pues tiene claro que entre políticos no vale la pena ninguna diferencia que paguen los niños con cáncer o los enfermos que esperan una intervención quirúrgica.

Relajado y en paz consigo mismo, como él lo dice, Martínez Cázares afirma que su renuncia al IMSS no fue una sorpresa para el presidente Andrés Manuel López Obrador ni para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, debido a que les había informado su decisión desde una semana antes.

En entrevista con El Universal, expresó que no se arrepiente de haber dejado la dirección del IMSS y que tampoco le quitaría una coma a su carta de renuncia por el simple hecho de que es un hombre que dice lo que piensa y que es leal a sí mismo.

Asimismo, el expanista y expresidente nacional de ese partido se siente satisfecho de que su renuncia animó a que los directores de otros institutos de salud se hayan expresado en contra de los recortes al sector: "Tan es así, que de inmediato se les reintegró el dinero, porque [hacer recortes] en materia de salud es inhumano. Por otro lado, no se debe acomodar a los servidores en los sillones del poder. No me importa mi cargo ni el sueldo, lo que me importa es ayudar, ser útil socialmente. Mi carta apoyó que el reclamo de los institutos saliera a la luz.

Agregó que el IMSS es mucho más que Germán Martínez y refirió que Zoé Robledo hará un buen trabajo, porque si bien no es doctor, sí es "buen muchacho" que tiene sensibilidad social.

"El tema no es Germán Martínez, sino el instituto. No se le deben regatear recursos; hay [que] defender a los trabajadores de la salud, porque están en condiciones de heroísmo, [pero] sin lujos, y deben ser reconocidos y respaldados por un gobierno que sea progresista, humano y que atienda la igualdad", aseguró.