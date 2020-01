Ramírez Cuéllar promete certidumbre en proceso interno de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que brindará certidumbre al proceso interno del partido y que no tiene preferencias.

Consideró que Morena podrá sanar todas las heridas que se hayan generado ante el deterioro y dificultades, "el mandato es preciso. Yeidckol y yo vamos a hacer un buen equipo para sacar el mandato".

"Yo no tengo candidato ni candidata. Vengo aquí a garantizar un proceso unitario y que juntos concluyamos el método de renovación de la dirigencia".

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar dijo que hoy solicitará su licencia como diputado federal y que su dirigencia al frente de Morena le va a dar certidumbre y unidad al partido, "no estoy peleando con nadie, soy factor de unidad".

Dijo que "Morena no puede ser un partido de Estado".

Señaló que se iniciará un proceso de reconstrucción y restablecimiento institucional, así como una posición unitaria entre todos, que garantizará piso parejo e imparcialidad a todos los contendientes a la dirigencia del partido por los próximos tres años.

"En mi tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad. Me han designado para hacer una tarea. No quiero perpetuarme ni un día más".

Dijo que a partir del lunes iniciará una campaña para realizar las reformas constitucionales necesarias para reducir las prerrogativas a partidos políticos; esperó que en febrero se logren alcanzar las reformas para reducir en 50% los recursos públicos que reciben los partidos.